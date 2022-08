Wanda Nara e Icardi divorziano: l’audio-confessione non mente

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno per divorziare. Da giorni in Argentina si parla di una profonda crisi matrimoniale. L’ennesima nel giro di dodici mesi. Ora il programma televisivo LAM, che da tempo si occupa delle vicende private del calciatore del Paris Saint-Germain e della moglie-agente, ha diffuso un audio che sembra lasciare pochi dubbi.

Nell’audio si sente Wanda Nara che conferma ad una collaboratrice domestica che il suo matrimonio con l’ex attaccante dell’Inter è giunto al termine:

“Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”

Ángel de Brito, conduttore di LAM, ha inoltre rivelato che questa non è l’unica registrazione della quale sono entrati in possesso e ha mandato in onda altri audio in cui Wanda Nara si lamenta con Carmen per averla smascherata sui media parlando segretamente con i giornalisti.

Al momento l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non ha né confermato né smentito le indiscrezioni. Bocca cucita pure da parte di Mauro Icardi, che lo scorso anno ha avuto un flirt con l’attrice e cantante argentina China Suarez. Tanto è bastato a mandare in crisi il rapporto con Wanda, che oltre ad essere sua moglie è anche la sua agente.

I due erano a un passo dal firmare le carte del divorzio ma sono riusciti a riconciliarsi e ad andare avanti. Ora però la Nara sembra piuttosto stanca del suo legame con Maurito e pronta a prendere le distanze. Per Wanda si tratterebbe del secondo divorzio dopo quello da Maxi Lopez.

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno due figlie: Isabella e Francesca. L’imprenditrice è inoltre mamma di Valentino, Constantino e Bendicto nati dal primo matrimonio con Maxi. Più volte Wanda ha espresso la voglia di avere un sesto figlio ma Icardi e i bambini sono sempre stati contrari.

Il ritorno di Wanda Nara in tv

Di recente si era parlato della possibilità di vedere Wanda Nara di nuovo in tv, in Italia, dopo le esperienze a Tiki Taka e al Grande Fratello Vip. Si è fatto il nome della bionda soubrette per il ruolo di opinionista a La Talpa, in partenza in primavera su Canale 5. Rumors che, per ora, non trovano conferma.

Quel che è certo è che Wanda Nara tornerà sì in tv, ma in quella argentina. È stata infatti scelta come giurata della versione locale de Il Cantante Mascherato. Nei prossimi mesi dunque, la Nara trascorrerà molto tempo lontana dal marito, costretto a restare a Parigi per i suoi impegni calcistici.