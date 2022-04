Wanda Nara affossa Corona in tribunale: “Gossip inventato, rovinato Icardi”

Wanda Nara contro Corona in tribunale per il gossip su Brozovic. Chi segue il gossip da anni, o chi segue il calcio, sa bene di cosa si sta parlando. Qualche anno fa, quando Mauro Icardi era un attaccante dell’Inter, si è diffusa una voce secondo la quale Wanda avrebbe tradito Mauro con Brozovic. E questo pare abbia creato una spaccatura nello spogliatoio dell’Inter. Qualcuno non ci aveva messo molto tempo a credere a questo gossip perché già una volta si è parlato di Wanda Nara che ha tradito il marito con un suo compagno di squadra. Il marito in questione era Maxi Lopez, il suo compagno di squadra era proprio Icardi.

Nello spogliatoio dell’Inter però la storia non si sarebbe ripetuta. Wanda Nara ha sostenuto in tribunale che Corona ha inventato il gossio con Brozovic. Come riportato da La Stampa, lady Icardi ha testimoniato oggi come parte civile nel processo per diffamazione a carico di Corona. Al centro del processo c’è l’articolo dal quale tutto è partito, quello di febbraio 2019 apparso sul sito The King Corona Magazine e che titolava così: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”.

Wanda Nara ha smentito di aver tradito Icardi con Brozovic. Non solo, a proposito di questo articolo è entrata nei dettagli e ha contestato punto per punto quanto scritto. Quindi ha accusato Corona di aver inventato tutto:

“Non ho mai avuto una relazione con Brozovic. Nell’articolo si parla di chiamate e di messaggi con Brozovic, ma io non ho mai avuto il suo numero e non era neanche una persona che frequentavamo della squadra. Non ho capito da dove è nata questa storia”

La testimonianza di Wanda è andata avanti, perché ha parlato delle conseguenze per Icardi di questo gossip di Corona. Dopo questo presunto scoop, infatti, sono cominciati i problemi tra Icardi e l’Inter. A tal proposito la Nara ha detto:

“Sono iniziati i problemi per Mauro e lui ha dovuto cambiare squadra. L’Inter mi ha fatto pesare tanto questa sensazione. Mi hanno fatto pesare di essere una procuratrice donna che non è facile esserlo nel mondo del calcio. Questa situazione ha generato un grande disagio con i tifosi, il club e i dirigenti”

Wanda ha difeso la sua famiglia con Icardi. Ha detto che sono una famiglia tradizionale e che il gossip su Brozovic ha creato problemi anche in famiglia. Soprattutto perché l’articolo è stato ripreso da varie testate online, nazionali e internazionali, quindi ci sono state ripercussioni su tutti, anche sui loro figli. L’avvocato di Corona ha chiesto alla Nara se il gossip con Brozovic ha causato il divorzio tra Icardi e l’Inter. Lei ha risposto così:

“A causa di questo articolo sono iniziati i problemi dentro il club e con la squadra. Si era iniziato a dire ‘Mauro deve cambiare squadra’, ‘Mauro deve cambiare procuratrice perché è una donna’. E non credo gli abbiano tolto la fascia di capitano per il suo rendimento”

Insomma, Wanda Nara non ci ha girato troppo intorno: il gossip su Brozovic ha rovinato il rapporto di Icardi con l’Inter. E gli interisti. Nelle prossime udienze saranno ascoltati anche Brozovic, lo stesso Icardi, e come testimone Perisic, anche lui calciatore dell’Inter.