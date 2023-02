Un regalo di lusso per Wanda Nara da parte di Mauro Icardi, solo per farsi perdonare. Si tratta della borsa più costosa del mondo! A rivelarlo è stata lei stessa a Francesca Fagnani, nel corso della sua intervista a Belve. Dopo mesi circondati dalle notizie di gossip, durante i quali la showgirl argentina ha dichiarato diverse volte di essere una donna single, ecco che proprio nel programma TV italiano ha parlato del loro ritorno di fiamma. Un periodo di tira e molla, caratterizzato dal tradimento di Mauro con l’attrice China Suarez.

Parlavano già di pratiche di divorzio avviate e tutto sembrava ormai indicare l’addio definitivo, anche se c’è chi non ci ha mai creduto. Nella nuova puntata di Belve del 21 febbraio 2023, è stato chiesto a Wanda Nara come stanno davvero le cose. L’ex opinionista di Alfonso Signorini al GF Vip ha ammesso che stanno insieme. Icardi è ancora oggi suo marito e insieme saranno per sempre una famiglia. E negli studi del programma della Fagnani, la showgirl si è presentata proprio insieme all’attaccante argentino.

Ironizzando, Wanda ha prima fatto notare che è sposata con il calciatore da quasi dieci anni e poi ha aggiunto: “Per me è una fortuna, per lui non lo so”. Questa intervista ha sorpreso un po’ tutti, soprattutto per la naturalezza con cui Nara ha affrontato il discorso dopo i mesi trascorsi lontano da suo marito tra gossip e indiscrezioni scottanti.

Ecco che nel salotto di Francesca Fagnani, Wanda ha rivelato di aver ricevuto da parte di Icardi un regalo davvero speciale, ma anche abbastanza costoso. L’attaccante ha tentato di riconquistarla, dopo il tradimento, con un accessorio molto amato dalla maggior parte delle persone: una borsa da 300mila euro! La stessa showgirl ha spiegato che il costo è così alto perché “è difficile da trovare”. A renderla costosa sono, ovviamente, anche i materiali con cui è stata realizzata e il processo di lavorazione.

Si può acquistare online, ma non è semplice, non solo per il prezzo. Ha accettato questo costosissimo regalo? Wanda è stata abbastanza chiara: “Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore”. Qual è la marca della borsa che il calciatore ha regalato a sua moglie? Ebbene, Wanda ha aggiunto tra le sue borse il modello Birkin Himalaya di Hermès.

L’accessorio è caratterizzato da dettagli di diamanti e di oro bianco di 18 carati. Di sicuro non stiamo parlando di una borsa accessibile a tutti, bensì di un oggetto di lusso che solo pochissime persone possiedono. Finora, tra i volti noti, pare che abbiano a casa questo modello in edizione limitata volti come Kim Kardashian, Georgina Rodriguez e Jennifer Lopez.