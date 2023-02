Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme per l’ennesima volta. A farlo sapere l’imprenditrice argentina, che ha rilasciato un’intervista a Belve su Rai Due. Il programma di Francesca Fagnani, dopo aver conquistato il pubblico italiano, sbarca in prima serata a partire da martedì 21 febbraio. Tra gli ospiti della serata d’esordio l’ex opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Anna Oxa, Naike Rivelli e Ignazio La Russa.

In una clip d’anteprima diffusa sui social network dall’Ufficio Stampa Rai (video più in basso), si vede Wanda Nara che conferma il ritorno di fiamma con l’ex calciatore dell’Inter, oggi in forze al Galatasaray in Turchia. Solo lo scorso ottobre la 36enne aveva annunciato la rottura a Verissimo di Silvia Toffanin. Ora la situazione è velocemente cambiata:

“Stiamo insieme. Siamo sempre stati una famiglia. Speriamo che sia così per tutta la vita non solo per il weekend”

Wanda Nara, stuzzicata da Francesca Fagnani, è poi tornata a parlare dei gossip su Keita Baldé, l’ex giocatore della Lazio – sposato con la soubrette italiana Simona Guatieri – che ci avrebbe provato con l’argentina. La Guatieri non ha esitato sui social network a chiamare Wanda con l’appellativo di “wacca”.

Da qui la frecciatina della Nara, che ha preferito non svelare i presunti messaggi che avrebbe ricevuto da Keita:

“Capisco che certe donne anziché arrabbiarsi con chi hanno accanto se la prendono con altre donne”

"La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio.

Ospiti della prima serata: @Ignazio_LaRussa, Anna Oxa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Nello studio nuovo ci sarà anche il pubblico".@francescafagnan conduce #Belve pic.twitter.com/fi7YXR1qv7 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2023

Una frecciatina che però stride con quanto accaduto un anno fa, quando Mauro Icardi ha avuto un flirt con l’attrice e cantante argentina China Suarez. Wanda Nara si è scagliata duramente contro la connazionale, sia su Instagram che in varie interviste rilasciate a tv e giornali.

Chi è il calciatore Keita Baldé

Classe 1995, Keita Baldé è un attaccante senegalese con cittadinanza spagnola. Attualmente gioca in Russia, nello Spartak Mosca. Ha esordito come giocatore professionista nel 2013, nella Lazio, dove è rimasto fino al 2017. Dopo un anno a Monaco è approdato all’Inter nel 2018: in quella stagione Mauro Icardi era capitano della squadra nerazzurra.

Chi è Simona Guatieri, la moglie di Keita

Classe 1990, Simona Guatieri è una modella e soubrette di Isernia. Ha sposato Keita Baldé nel 2022. Nel 2019 è nato il primo figlio della coppia – Thiago – e nel 2021 è arrivata la secondogenita Isabel. La Guatieri ha lavorato come indossatrice sia in Italia sia in Spagna per poi fermarsi e mettere su famiglia. Tra le sue migliori amiche la collega Cristina Buccino.