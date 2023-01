By

Gossip bomba dalla Spagna. Il giornalista di gossip Jordi Marti ha dato uno scoop sul matrimonio, ormai finito, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A detta del cronista, tra l’altro sempre molto informato sulla fine di un altro rapporto assai chiacchierato ovvero quello tra Shakira e Gerard Piqué, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip avrebbe tradito il marito con un suo ex compagno di squadra: Keita Baldé. Quest’ultimo e Maurito hanno giocato nell’Inter nella stagione 2018-2019.

“Ieri sera ci sarebbe stata una tremenda discussione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, secondo fonti dirette del suo ambiente, è scappata a Dubai con un calciatore, ex compagno di squadra di Icardi”, ha raccontato Jordi Martin in tv per poi aggiungere:

“Con Wanda c’è stata una cotta. Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo. Stanno insieme in un albergo. Quello che mi dicono è che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”

A detta del giornalista Icardi avrebbe scoperto del presunto tradimento da alcuni movimenti sospetti della carta di credito di Wanda Nara. Sarà vero? Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato ma neppure smentito la notizia.

In silenzio pure Simona Guatieri, la moglie italiana di Keita Baldé. Il giocatore, che oggi milita nello Spartak Mosca, ha infatti messo su famiglia con la modella e soubrette di Isernia. La coppia è legata dal 2017 e ha due figli: Thiago e Isabel. Il matrimonio è stato celebrato nella primavera 2022.