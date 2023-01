Wanda Nara si prende molto cura del suo aspetto fisico. A 36 anni l’imprenditrice e influencer argentina cerca di contrastare, un po’ come tutte le donne della sua età, la comparsa delle prime rughe. L’ex moglie di Mauro Icardi ha mostrato di recente ai suoi follower l’esclusivo trattamento di bellezza al quale si è sottoposta per cercare di migliorare la qualità del suo viso e renderlo più giovane e levigato (foto più in basso).

Si tratta del kinesio lifting, un metodo facciale che stimola e tonifica tutti i muscoli del viso con massaggi, senza bisogno di utilizzare cosmetici o macchinari. L’obiettivo è ottenere un miglioramento dei tessuti e dei muscoli per rimodellare i tratti del viso, conferendo maggiore definizione ai contorni e creando un effetto lifting del tutto naturale. Il trattamento viene eseguito principalmente sul volto ma può essere applicato anche a braccia e decolleté.

La tecnica è manuale garantisce una pelle più liscia e levigata in pochissimo tempo. Per kinesiologia si intende lo studio scientifico del movimento umano, basato su meccanismi fisiologici, anatomici, biomeccanici e neuropsicologici. Questo metodo è inoltre molto utile per ridurre il gonfiore e permette di ossigenare la pelle, ottenendo una maggiore circolazione sanguigna nelle varie zone del viso, al fine di ridurre rughe e zampe di gallina.

Il kinesio lifting facciale permette di ripristinare l’armonia del viso e ridefinire al meglio i contorni. È principalmente un metodo olistico. Si adatta alle esigenze di ogni singola persona e una seduta dura circa un’ora. È del tutto indolore e non ha controindicazioni ma, come tutte le cose, va eseguito con una certa regolarità. È stato definito “yoga facciale”.

Wanda Nara è tornata in Argentina dopo la separazione da Icardi

Wanda Nara si è sottoposta ad una seduta di kinesio litfing in Argentina, dove è tornata lo scorso dicembre dopo la separazione da Mauro Icardi. Pare che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip sia intenzionata a tornare a vivere in pianta stabile a Buenos Aires, dove è una delle celebrity più in vista. Di recente ha lavorato parecchio per la tv argentina.