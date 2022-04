Icardi e China Suarez, nuovi contatti: la forte reazione di Wanda Nara

I problemi di coppia tra Wanda Nara e Mauro Icardi non accennano a finire. A quanto pare il matrimonio tra la procuratrice e il calciatore è rimasto appeso a un filo, tra i presunti tradimenti di lui e le ripicche e le dichiarazioni di lei. Dopo mesi di, almeno apparente, pace, tra i due riappare l’ombra di China Suarez, la donna con cui l’argentino avrebbe tradito la moglie alla fine del 2021. Ecco cosa riportano i media sudamericani.

L’attrice Eugenia “China” Suarez continua a far tremare la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. A quanto pare, secondo quanto riferito in un programma argentino dalla giornalista Yanina Latorre, la “terza incomoda”, lo scorso weekend, avrebbe contattato di nuovo il calciatore. L’attrice, che a quanto pare avrebbe da poco chiuso la sua storia d’amore con l’uomo d’affari spagnolo Armando Mena Navareno, avrebbe chiesto al calciatore del Paris Saint-Germain di rivedersi. La Suarez avrebbe sapientemente approfittato della lontananza tra i due coniugi. La Nara ha infatti trascorso un periodo in vacanza in Argentina con le figlie. Icardi è rimasto così solo nella sua casa parigina. L’imprenditrice 35enne avrebbe, anche stavolta, scoperto tutto e sarebbe andata su tutte le furie.

Wanda Nara e Icardi, è di nuovo Wandagate?

Sui profili Instagram della coppia, per ora, tutto tace. Anzi, nella serata tra il 12 e il 13 aprile la procuratrice ha pubblicato una foto in cui appare abbracciata al marito, sotto cui ha scritto di essere felice di essere tornata a casa dopo dieci giorni di lontananza. Magari si sarà trattato di una sfuriata passeggera e non ci sarebbe aria di crisi. O, magari, la Nara starebbe solo cercando di non compromettere l’immagine di famiglia felice che ha costruito in questi mesi.

Fatto sta che la notizia del nuovo avvicinamento tra la Suarez e Maurito sta rimbalzando in tutto il mondo, alimentando nuovamente il cosiddetto Wandagate. La Nara e Icardi sono stati protagonisti di gossip sfrenati lo scorso novembre 2021. I due, sposati dal 2014, sono stati a un passo dal divorzio a causa della presunta infedeltà del calciatore, scoperta dall’imprenditrice dopo aver letto alcune chat incriminate. In quell’occasione si è parlato di tutto, dall’incontro tra la Suarez e Icardi a Parigi, alla telefonata tra le due donne fino ai costosissimi regali che il calciatore avrebbe fatto alla moglie per farsi perdonare.

Tutto si è poi risolto con la riappacificazione. Ma è davvero finita qui? Staremo a vedere.