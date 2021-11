Wanda Nara svela tutto: “Come ho scoperto la chat di Icardi, sono esplosa”

Dopo un autunno in cui è stata al centro dei pettegolezzi per il suo travagliato rapporto con il marito Mauro Icardi, Wanda Nara ha rotto il silenzio. L’imprenditrice ha scelto una nota figura della televisione argentina, la sua amica Susana Giménez, per raccontare la verità sul presunto tradimento del calciatore. Ecco le rivelazioni della procuratrice 34enne che ha parlato per la prima volta della faccenda.

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stato più volte sull’orlo della fine nelle scorse settimane. Tra accuse di tradimento, telefonate tra rivali in amore, riconciliazioni e furiose liti è stato difficile tenere il passo con gli eventi. A fare chiarezza è stata la stessa Nara, che ha concesso un’intervista speciale girata a Parigi che andrà in onda, secondo quanto riportato da Fanpage.it, a pagamento su Paramount Plus. In questa occasione la modella ha fornito precisi dettagli su ciò che è accaduto tra lei e Mauro.

Secondo quanto trapelato dall’anteprima dell’intervista andata in onda su Telefe Noticias, la Giménez ha subito chiesto: “Com’è iniziata? Hai visto il telefono di Mauro?”. Wanda ha così ripercorso il momento esatto in cui ha capito di essere vittima di un tradimento:

“Eravamo in un maneggio, le ragazze andavano a cavallo e ho cercato una foto al telefono. Lì ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che già conosci. Ho sempre controllato il cellulare di Mauro e non ho mai trovato nulla. Ci siamo sempre mostrati tutto. Abbiamo fiducia l’uno dell’altro e ci raccontiamo tutto.”

La 34enne si è riferita proprio, senza fare il suo nome, ad Eugenia “China” Suarez, la donna con cui il marito l’avrebbe tradita. La Nara ha spiegato che ciò che ha visto è bastato per farle decidere di allontanarsi immediatamente da “Maurito”.

“Sono una donna all’antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio…Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia. I messaggi dicevano cose che una donna con i miei valori non avrebbe mai scritto e non mi aspettavo che Mauro non me lo dicesse. Non avevamo mai avuto un problema del genere.”

L’ex moglie di Maxi Lopez ha anche raccontato quale è stata la reazione di Icardi alla sua furia:

“Mi ha detto che è stata una sciocchezza, che è stato l’errore della sua vita. Lui stesso mi ha detto che c’è stato un incontro e che non è stato niente ed è vero che non è successo niente. Sì, sembra che lei sia venuta a Parigi. Quando è successo questo, sono esplosa, ho preso l’aereo e sono andata a casa mia in Italia. Mauro avrebbe divorziato al mio posto. Non è stato davvero niente se ci pensi, ma per me è stato molto a causa dei codici che abbiamo.”

Wanda Nara e Mauro Icardi, la riconciliazione

Alla fine del piccolo estratto dell’intervista, in cui appare lo stesso Icardi, Wanda ha discusso con la Giménez riguardo i motivi che l’hanno spinta a perdonare il marito e ricucire la loro relazione.

“Abbiamo parlato molto, mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l’errore della sua vita. Può capitare a chiunque, l’importante è che siamo riusciti a mettere un freno alla relazione. Possiamo continuare a stare insieme e io ricomincerei con lui. Gli dispiace e io credo nel perdono. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento…Tutto nella vita accade per una ragione, l’importante è l’amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo.”

La procuratrice ha anche ammesso di essersi scusata con la stessa Suarez per ciò che ha scritto nella storia Instagram incriminata in cui si è rivolta a lei in malo modo:

“La prima cosa che ho fatto è stata scusarmi per quella storia con una parola non molto elegante…Non ero sua amica, ma avevamo un buon rapporto. All’inizio per la rabbia ho incolpato la donna, ma poi ho visto che non avevo niente con lei.”

La Nara ha concluso riflettendo sul modo “impulsivo” con cui ha affrontato la questione che ha scatenato i pettegolezzi:

“Tutto quello che si è scatenato è il prezzo che pago per essere stata troppo impulsiva. È colpa mia perché anziché sfogarmi con mia sorella o con un’amica, ero molto arrabbiata ho preso il cellulare e ho fatto una storia su Instagram.”

A quanto pare quindi tra i due, sposati dal 2014, è tornato il sereno. Wanda ha detto di fidarsi ciecamente del marito:

“Oggi ho piena fiducia in Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne. Se non mi fidassi, non potrei continuare con lui. Hanno detto che ho visto altre cose di Mauro, ma non c’è niente di più falso.”

Resta da vedere cosa trapelerà dall’intervista integrale che riporterà anche le parole dello stesso calciatore del PSG.