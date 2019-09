Walter Nudo ha ritrovato l’amore: la nuova fidanzata è Roberta

By

Walter Nudo ha una nuova fidanzata: Roberta

Se ne parlava da tempo, ora è finalmente arrivata la conferma che tutti aspettavano: Walter Nudo si è fidanzato di nuovo. A un anno dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, dove ha vinto battendo il super favorito Francesco Monte, l’attore italo-canadese ha un nuovo amore. Come rivela con tanto di foto il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 18 settembre 2019, Walter sta vivendo una bella storia d’amore con Roberta. I due sono stati beccati dai paparazzi in atteggiamenti dolci e complici. L’attore e conduttore riparte dunque da una nuova storia, dopo la fine del matrimonio con la creativa francese Celine.

Gli ultimi gossip su Walter Nudo dopo il Grande Fratello Vip

A quanto pare Walter Nudo e la nuova fidanzata Roberta si frequentano dall’inizio dell’estate. I due hanno subito intrapreso un viaggio insieme: meta scelta la Sicilia. Una tappa insolita per i personaggi famosi che preferiscono zone più movimentate come Ibiza, Formentera o Mykonos. Ma Walter, ben conscio di voler vivere questo nuovo sentimento nel massimo riserbo, ha deciso di stare alla larga da paparazzi e curiosi.

Walter Nudo: è ufficialmente finito il matrimonio con Celine

Con la notizia di una nuova fidanzata, possiamo definire ufficialmente finito il matrimonio di Walter Nudo e la stilista francese Celine. I due hanno vissuto una lunga crisi negli scorsi mesi e hanno provato a ricucire il loro legame seppur invano. La donna resta però importante nella vita di Walter, che dall’ex compagna Tatiana ha avuto i figli Elvis e Martin.