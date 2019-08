Walter Nudo ha una fidanzata segreta: romantiche vacanze in Sicilia

Walter Nudo si è fidanzato: gli ultimi gossip sull’attore

Walter Nudo ha ritrovato l’amore: è finito il periodo di castità per l’ex vincitore del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto 2019. A quanto pare l’attore e showman ha da qualche settimana una fidanzata segreta che vuole preservare dal mondo dei social network e del gossip. Per questo Walter non ha ancora mostrato alcuna foto della fortunata. L’italo-canadese preferisce vivere questo nuovo sentimento nel massimo riserbo, distante dal chiacchiericcio. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Walter e la nuova fiamma si sono concessi di recente una romantica e appassionante vacanza in Sicilia, ben lontani dalla movida di Ibiza e Formentera.

Walter Nudo news: nuova fidazata e addio alla televisione

Il 2019 è stato un anno di grandi cambiamenti per Walter Nudo. Dopo la vittoria alla terza edizione del Grande Fratello Vip il conduttore ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute che oggi, per fortuna, sono stati risolti. Negli scorsi mesi Walter ha inoltre annunciato il suo ritiro dal mondo della televisione: il 49enne ha deciso di dedicarsi a qualcosa di più concreto e stabile. E chissà che in tutto questo non c’entri la nuova fidanzata, la cui identità resta al momento top secret.

Walter Nudo: è ufficialmente finito il matrimonio con Celine

Con la notizia di una nuova fidanzata, possiamo definire ufficialmente finito il matrimonio di Walter Nudo e la stilista francese Celine. I due hanno vissuto una lunga crisi negli scorsi mesi e hanno provato a ricucire il loro legame seppur invano. La donna resta però importante nella vita di Walter, che dall’ex compagna Tatiana ha avuto i figli Elvis e Martin.