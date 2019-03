Walter Nudo torna a parlare della moglie Celine: “Rapporto non risolto”

Walter Nudo torna a parlare della moglie Celine: “Il nostro è un rapporto ancora non risolto”

Del forte affetto che ancora adesso Walter Nudo prova per sua moglie Celine se ne è ampiamente parlato al Grande Fratello Vip 3. L’attore, in più occasioni, sia dentro che fuori il reality ha sempre ribadito di sentirsi profondamente legato alla donna. Oggi, inoltre, a distanza di tempo il vincitore dell’ultimo Gf Vip è tornato a parlare della donna, confessando in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di avere ancora delle questioni in sospeso con lei. “Il rapporto con Celine non è ancora risolto, o forse lo è già” ha dichiarato Walter. “Il punto è: non iniziare un nuovo rapporto se prima non ti ripulisci” ha poi aggiunto “Non farlo se prima non capisci dove hai sbagliato”.

Walter Nudo confessa: “In astinenza da un anno e mezzo… ci vuole tempo per staccarsi da Celine”

L’astinenza di Walter Nudo, come molti ricorderanno, è stato uno degli argomenti più chiacchierati al Grande Fratello Vip. Oggi, al giornale diretto da Alfonso Signorini, l’attore ha ribadito di non aver avuto ancora nessun tipo di avvicinamento fisico (non di quel tipo per lo meno) con una donna. “È da un anno e mezzo che non ho rapporti con una donna. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente” ha affermato. Walter, però, ha poi spiegato che su decisione molto ha influito il legame con Celine. “Il rapporto con Celine è un rapporto importante” ha spiegato “Ci vuole tempo per staccarsi”.

Walter Nudo a Vieni da me dichiara: “Sono single”

Fino a qualche giorno fa, intervistato da Caterina Balivo a Vieni da Me, Walter Nudo si era dichiarato single. Dalle ultime dichiarazioni rilasciate a Chi, tuttavia, è chiaro che Celine continua ad occupare un posto preciso nel suo cuore.