Walter Nudo dopo il Grande Fratello Vip: news sulla vita privata

Walter Nudo si è fidanzato dopo il Grande Fratello Vip o è tornato tra le braccia della moglie Celine? Nessun amore per l’italo-canadese: l’attore è ancora single. A dichiararlo il diretto interessato a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno. Walter ne ha approfittato per smentire i recenti gossip, che parlavano di una fidanzata americana per l’ex gieffino. “Sono single”, ha assicurato l’interprete, che per il momento preferisce concentrarsi sulla carriera che, grazie al reality show di Canale 5, ha avuto un nuovo impulso.

Walter Nudo rifiuta di baciare la signora Rossella

Anche se single, Walter Nudo si è rifiutato di baciare la signora Rossella di Vieni da me. La simpatica opinionista bacia tutti gli uomini affascinanti che passano nello studio della Balivo. Ma quando si è avvicinata alla star della terza edizione del Grande Fratello Vip ha ricevuto un sonoro due di picche. “Non posso darti più di un bacio sulla guancia. Per me il bacio ha un valore importante”, ha spiegato Walter, che ha poi omaggiato Rossella di una rosa rossa. Una scelta che è piaciuta al pubblico, come mostrano i numerosi complimenti apparsi su Twitter.

Walter Nudo e l’affetto per l’ex fidanzata Samuela Sardo

Tra una confessione e un aneddoto, Walter Nudo ha salutato a Vieni da me l’ex fidanzata Samuela Sardo. I due si sono conosciuti e innamorati sul set di Incantesimo, la popolare fiction Rai. “Ora lei è sposata e ha un figlio. Sono contento, le voglio molto bene”, ha dichiarato il 48enne.