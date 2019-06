Walter Nudo torna alla musica: annunciato il nuovo singolo

Walter Nudo annuncia l’addio alla tv ma torna alla musica. Ecco il nuovo singolo dell’ex gieffino

Ci crediamo quando Walter Nudo dice che quest’ultimo anno è stato il più intenso della sua vita. Il malore che lo ha colpito negli States e l’operazione subita in Italia ha fatto cambiare la visione della cose all’attore. Solo qualche giorno fa, Nudo aveva annunciato il suo addio alla tv ed ora torna nel mondo della musica con il nuovo singolo che si intitola Keep Shining. Un progetto a cui Walter tiene particolarmente, tenendo aggiornati i suoi fan sui social. Nelle scorse ore infatti non ha fatto altro che pubblicare una sorta di conto alla rovescia per l’uscita della canzone e del video ufficiale. Uno spezzone del video clip è stata condivisa dall’ex gieffino e non sono mancati i complimenti e le parole di stima di molti suoi fan.

Walter Nudo lascia la tv: le sue motivazioni

Dopo l’ultima apparizione a Live-Non è la d’Urso (in cui Francesca Cipriani ha insinuato l’omosessualità dell’attore), Walter Nudo ha detto addio alla tv. Nudo, artista poliedrico, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui spiega le motivazioni di questa decisione. Forse a portarlo a questa scelta è stato il malore degli scorsi mesi che gli ha fatto capire che la vita è solo una e che si deve vivere nel migliore dei modi e fare ciò che sentiamo davvero nel cuore. “Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla tv. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità in questi anni di far parte delle loro famiglie“, esordisce l’attore comunicandolo a Fanpage, “Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere più consapevoli e responsabili della propria vita“.

Walter Nudo, ecco l’annuncio del nuovo singolo

“#KeepShining è uscito! Vai sul link della mia Bio per ascoltare il mio nuovo singolo per intero..and #keepShining today“, annuncia ufficialmente Walter Nudo sui suoi social. Ovviamente non sono mancati i commenti dei suoi followers, che gli hanno augurato tanta fortuna per questa nuova esperienza lavorativa.