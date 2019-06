Walter Nudo gay? Francesca Cipriani: “È legato a un ragazzo”

Walter Nudo è gay: la rivelazione di Francesca Cipriani a Live-Non è la d’Urso

Rivelazioni scottanti da parte di Francesca Cipriani su Walter Nudo. Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso la soubrette ha insinuato una presunta omosessualità del vincitore del Grande Fratello Vip 3. La Cipry ha chiaramente sostenuto che Walter sarebbe legato da tempo ad una persona, un ragazzo di cui non ha voluto svelare l’identità. Secondo Francesca l’attore e questo uomo misterioso trascorrerebbero molto tempo insieme e avrebbero festeggiato come una coppia il recente Capodanno e San Valentino. Affermazioni che hanno stupito tutti, a partire dalla padrona di casa Barbara d’Urso, che non ha minimamente creduto a quanto dichiarato dalla sua opinionista. Tale dichiarazioni sono state respinte pure da Walter, che ha ribadito di essere single e ancora casto. Dopo la vittoria al reality show di Canale 5, avvenuta lo scorso dicembre, il matrimonio con la stilista Celine è andato completamente in frantumi.

Le parole di Francesca Cipriani su Walter Nudo

“Sei più falso del mio décolleté e di Mark Caltagirone messi insieme”, così Francesca Cipriani ha accusato Walter Nudo a Live-Non è la d’Urso, dopo che non è riuscita a conquistare l’artista nonostante le numerose avance al Grande Fratello Vip e a Pomeriggio 5. “Sei fidanzato da tempo con una persona, avete passato insieme Capodanno e San Valentino. So che questa persona ce l’ha con me ma puoi dirgli di stare tranquillo“, ha spifferato la soubrette di Colorado. Parole decisamente forti alle quali Walter ha replicato con una grossa risata.

Walter Nudo si dichiara ancora casto in tv

“Sono single e ancora casto”, ha ribadito l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi, che di recente è stato colpito da due ischemie cerebrali.