Walter Nudo e Francesca Cipriani: ultimo botta e risposta a Pomeriggio 5 VIDEO

Walter Nudo news dopo il Grande Fratello Vip: replica alle recenti parole di Francesca Cipriani

A Pomeriggio 5 si continua a parlare di Walter Nudo e Francesca Cipriani. Com’è noto, il vincitore del Grande Fratello Vip ha snobbato le avance della soubrette, che ha provato a conquistarlo in più di un’occasione. La Cipriani non ha apprezzato i modi dell’attore, tanto da definirlo “maleducato”. Nel programma di Canale 5 i due hanno avuto finalmente l’ultimo botta e risposta che ha chiuso una volta per tutte la faccenda. Alla recenti parole della showgirl, Walter ha così replicato: “Francesca vali di più, molto di più, di tutto questo ambaradan. Non c’è stato il click. Io poi devo ancora sistemare la situazione con mia moglie. Non ti conviene stare con me. Io ho cercato di essere il più delicato possibile. Ti voglio bene”.

Non si è fatta attendere la contro risposta della Cipriani, che nello studio di Barbara d’Urso ha detto, come si può vedere nel video più in basso: “Per me è un capitolo chiuso, vado a vanti. Mi piaceva il Walter nella casa ma una volta uscito sono cambiate tante cose. Almeno un grazie doveva dirmelo, mi ha risposto dopo due mesi”.

Il gossip su Walter Nudo e Valeria Marini: Francesca Cipriani non commenta

A Pomeriggio 5 è stato mostrato pure la presunta liason tra Walter Nudo e Valeria Marini. I due hanno trascorso del tempo con alcuni amici in comune e, secondo Giulia Salemi, avrebbero flirtato tutto il tempo. Un dejavu per Francesca Cipriani, che in passato ha avuto più di qualche problema con la collega. Valeria e Francesca hanno amato lo stesso uomo, Giovanni Cottone, e si sono scontrate sull’Isola dei Famosi. La Cipry ha preferito non commentare l’ultimo gossip su Valeriona, optando per la strada del silenzio.