Walter Nudo foto da giovane coi figli, momento da ricordare

Auguri amore mio! ❤ quando tu sei nato avevo poco più degli anni che tu compi oggi ! E per tante cose ero ancora immaturo ! Sei stato così desiderato , come tuo fratello , e siete venuti tra noi ad insegnarmi cosa vuol dire veramente la vita! Successi …ma sopratutto fallimenti , ce ne sono stati tanti… ma la tua presenza , e poi quella di Martin , mi hanno sempre dato la forza di rialzarmi e di andare avanti! Grazie di esistere! grazie di esserci stato nei momenti difficili , perché anche se tu e tuo fratello eravate all asilo a giocare in cortile , ERAVATE VOI a farmi muovere il mio culo, per fare di più , dare di più …. ad essere di più! Grazie Elvis , grazie Martin….and remember LIFE WILL NEVER BE THE SAME AGAIN !!! you guys rock !!!! #HappybirthdayElvis ❤#nudofamily #walternudo #fratellomaggiore