Walter Nudo, fede dopo la malattia: “Coraggio di andare avanti”

Grande Fratello news, Walter Nudo tra malattia e fede

Walter Nudo è in splendida forma. L’ictus non lo ha spezzato. Non appena si è ripreso, si è dato da fare per migliorare la sua vita: un progetto, questo, iniziato da diversi anni, quando ha capito il vero senso della sua esistenza. Ne ha parlato svariate volte al Grande Fratello Vip (qualcuno non è riuscito sempre a stargli dietro) e adesso ha spiegato che, dopo la malattia, la fiamma della fede è diventata ancora più intensa. L’attore e cantante ha chiesto a tutti di credere in qualcosa perché solo in questo modo i sogni possono diventare reali: è vero che ha dovuto affrontare un ictus, ma è anche vero che, dopo quello spiacevole episodio, ha rilanciato la sua carriera da cantante. Ora è davvero felice.

La fede di Walter Nudo: cosa lo ha salvato

Su Instagram Walter Nudo si è aperto ai suoi follower parlando di fede: “[…] È per questo che devi sviluppare l’abilità di vedere le cose che ancora non esistono! È per questo che devi avere fede per seguire i tuoi sogni! Anche se ci sono rischi, devi avere la fede di prendere quei rischi, sapendo che, qualunque sia il risultato, tu sarai in grado di superarli”. Vi abbiamo raccontato cosa gli è successo dopo la malattia e ora abbiamo nuove certezze sul suo conto.

Gf Vip ultime notizie

Il messaggio dell’ultimo vincitore del Gf Vip continua: “Fino a quando continuerai a vedere chiaramente quello che vuoi nella tua vita, tutto ciò di cui hai bisogno è il coraggio di andare avanti e la fede di sapere che la strada che stai percorrendo ti sta portando verso il sogno della tua vita!”. A proposito di problemi e voglia di farcela: avete letto il chiarimento che Jane Alexander ha dato sulle sue gambe?