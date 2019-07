Jane Alexander chiarisce tutto: “Non ho problemi alle gambe”, la verità

View this post on Instagram

Buongiorno! Per una questione di correttezza, e per dovere di cronaca, volevo sottolineare che io non ho nessun problema di salute alle gambe come molti siti stanno scrivendo. Semplicemente mi ero allenata in palestra un po' troppo, e l'acido lattico mi ha torturata per qualche ora. Le mie gambe sono sanissime, e la timidezza è un semplice fatto caratteriale: anche Ornella Vanoni era timida, e per 20 anni non ha mai dormito di notte prima di un'esibizione. Eppure parliamo di un mito vivente. Quindi stiamo tutti sereni, cerchiamo di sopravvivere al caldo della città e non facciamoci problemi che non esistono. Io sto bene. Il costume invece come mi sta? 📷 @ale_s_bianchi Costume @_jeuxdeau_ #sonoentrate #dajetutta #timidanonmalata #happycamper #andrátuttobene #adoroicostumiconlamutandaalta #zerotruccozeroinganno #comunquearomasischiuma #tanlines