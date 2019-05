Vladimir Luxuria entra al Grande Fratello 16: l’annuncio a Pomeriggio 5

By

Grande Fratello 16: arriva Vladimir Luxuria come ospite

Nuovo ingresso al Grande Fratello 16. Dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa arriva nella Casa un altro ospite: Vladimir Luxuria. A dare l’annuncio Barbara d’Urso, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’ex parlamentare entrerà nella puntata del reality show di lunedì 20 maggio 2019. Come dichiarato dalla conduttrice napoletana Luxuria si fermerà per più di una settimana. Molto probabilmente per le ultime due, visto che la finale del programma è fissata al prossimo lunedì 10 giugno. Vladi animerà ancora di più la Casa più spiata d’Italia, forte delle sue idee e convinzioni. L’ex vincitrice dell’Isola dei Famosi conosce bene le dinamiche del gioco visto che nel 2014 ha ricoperto il ruolo di opinionista.

Le altre anticipazioni della settima puntata del Grande Fratello

Oltre a Vladimir Luxuria, nella settima puntata del Grande Fratello 16 arriverà Mila Suarez. L’ultima eliminata dalla trasmissione ha chiesto alla produzione di poter avere un nuovo confronto con i suoi ex coinquilini. In primis con Francesca De André, con la quale ha litigato a più non posso negli scorsi giorni. La figlia di Cristiano De André sarà inoltre aggiornata degli ultimi sviluppi che la riguardano: il fidanzato Giorgio è stato infatti avvistata con una mora misteriosa. Secondo le testimonianze raccolte a Domenica Live, il giovane avrebbe avuto rapporti intimi con questa ragazza.

Al Grande Fratello 16 la richiesta di Eliana Michelazzo

Lunedì 20 maggio si discuterà pure della proposta di Eliana Michelazzo: l’agente di Pamela Prati ha chiesto di entrare nella Casa del Grande Fratello per sfuggire alla pressione mediatica nata dalle mancate nozze tra la primadonna del Bagaglino e Mark Caltagirone. Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sarà una concorrente dello show, come chiarito nelle ultime ore da Mediaset.