Eliana Michelazzo nuova concorrente del Grande Fratello? Interviene Mediaset

Grande Fratello, Eliana Michelazzo nuova concorrente?

La probabilità di un ingresso di Eliana Michelazzo al Grande Fratello 2019 come nuova concorrente non è piaciuta a moltissimi, anzi diciamo pure che ha scatenato una rovente polemica in rete perché – come ben sapete – l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova coinvolta in una situazione surreale sulla quale non intendiamo soffermarci ulteriormente e che va avanti ormai da mesi. Ricordiamo ad onor del vero che in realtà non si è mai parlato con certezza dell’entrata di Eliana come concorrente ma solo di una decisione che il Grande Fratello avrebbe dovuto prendere a seguito delle sue richieste: dopo le ultime vicende che l’hanno vista coinvolta infatti è stata proprio Eliana a chiedere di entrare al Gf 16 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà quando andrà in onda la sua intervista a Live – Non è la d’Urso (parliamo dell’intervista di questo mercoledì).

La risposta di Mediaset: “Ipotesi mai presa in considerazione”

La polemica si è fatta così rovente che a intervenire è stata persino Mediaset con un tweet chiarissimo in cui si dice che “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”. Potete ben vederlo qui sotto, così come potete anche leggere tante critiche per aver deciso di dare spazio a una situazione così assurda:

L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset.#GrandeFratello @GrandeFratello — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) May 19, 2019

Grande Fratello 2019, cosa farà allora Eliana Michelazzo?

Quello che non capiamo è cosa succederà a questo punto domani: come ben sapete, la presenza di Eliana al Grande Fratello non era solo una voce di corridoio, e il fatto che il Gf avrebbe dovuto decidere del suo ingresso non era certo un’invenzione del Web. Alla luce di questo intervento da parte di Mediaset ci chiediamo: cos’andrà a fare Eliana al Gf domani, visto che non ha niente a che fare con il reality show? La sua ospitata salterà del tutto oppure dobbiamo aspettarci qualche altro colpo di scena? Tantissime le domande, altrettanto poche le risposte. Lunedì comunque è arrivato, e sapremo tutto.