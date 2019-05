Grande Fratello: domani sera arriva Eliana Michelazzo

Grande Fratello anticipazioni lunedì 20 maggio: la richiesta di Eliana Michelazzo

Colpo di scena al Grande Fratello 16. Come riporta il comunicato stampa diramato dalla redazione della trasmissione, protagonista della puntata di lunedì 20 maggio sarà Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi a capo di un’agenzia di spettacolo. La giovane romana, dopo l’ultima rivelazione sul matrimonio di Pamela Prati, ha chiesto a Barbara d’Urso di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Eliana interverrà nel corso della settima puntata per sapere se la conduttrice napoletana e la produzione del reality show hanno accettato la sua richiesta. La Michelazzo ha chiesto di poter entrare nel bunker romano per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 mercoledì 22 maggio (clicca qui per leggere le anticipazioni).

Nuove foto di Giorgio per Francesca De André

Non solo Eliana Michelazzo: durante la settima puntata del Grande Fratello 16 tornerà protagonista Francesca De André. Alla nipote del grande Fabrizio verranno mostrate nuove foto del fidanzato Giorgio che scambia un bacio appassionato con una misteriosa mora. Come la prenderà stavolta la figlia di Cristiano De André? In più rientrerà in Casa Mila Suarez, l’eliminata della scorsa settimana. La modella marocchina ha domandato agli autori di rientrare in Casa per un ultimo confronto con gli altri concorrenti.

Grande Fratello 16: ritorna anche Mila Suarez

Durante la puntata di lunedì 20 maggio scopriremo anche chi lascerà il Grande Fratello tra Erica, Gaetano, Michael e Serena.