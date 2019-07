Vip al mare, per l’estate 2019 è di nuovo sfida tra Ibiza e Mykonos: le foto

Dove vanno in vacanza i Vip nell’estate 2019: foto e meta

Da Mykonos ed Ibiza i nostri cari ed amatissimi vip sembrano non volersi scollare. Come l’anno scorso, infatti, anche per questa estate 2019 tantissimi di loro si sono recati in vacanza in questi due posti a dir poco splendidi. A svelarci le loro mete sono come sempre i social e più precisamente Instagram, dove i nostri divi si dilettano a mostrarci i loro momenti di relax e divertimento tramite bellissime fotografie. Volete sapere chi si è recato a Mykonos e chi, invece, ad Ibiza? Bene, non vi resta che continuare a leggere questo articolo!

Vip al mare 2019: chi è andato a Mykonos

Anna Tatangelo

La bella cantante trentaduenne ha mandato in tilt il suo profilo Instagram con delle bollenti foto scattate proprio a Mykons. Anna Tatangelo si è recata in Grecia con suo figlio e con alcuni suoi amici. Sempre tramite i social, Lady Tata racconta ai suoi fan le serate passate tra rilassanti passeggiate in riva al mare e balli scatenati nei locali. Assente è però Gigi D’Alessio. Molto probabilmente il cantante è rimasto in Italia per impegni lavorativi.

Aurora Ramazzotti

Chi invece ha trascorso una romantica vacanza a Mykonos è Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Con la figlia di Michelle Hunziker c’erano anche le sue amiche più fidate. Una tra tutte, Sara Daniele. Le due ragazze, infatti, sono inseparabili. Tramite i social Aurora ha fatto sapere ai suoi fan che sulle spiagge greche ha trascorso una vacanza di totale relax: “Questo weekend a Mykonos ho provato ad allenarmi e correre in mezzo alla guida spericolata dell’isola.. ma la spiaggia ha avuto la meglio“.

Andrea Damante

Poteva mai mancare Andrea Damante a Mykonos? Certo che no. Come ogni anno il bel DJ si è recato in Grecia per trascorrere qualche giorno di vacanza prima di riprendere a lavorare. Insieme al famoso Dama c’era anche la nuova fidanzata: Sara Croce, modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Anche Cristiano Ronaldo e la sua dolce metà hanno deciso di trascorrere le loro vacanze a Mykonos, dopo aver fatto una capatina in Costa Azzurra. Vacanze dorate per i due innamorati che si sono dedicati al puro relax tra lusso sfrenato e momenti condivisi con i loro bambini.

Elena Morali

Vacanze romantiche a Mykonos per Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. I due sono volati sulla meta greca più amata dai vip dove hanno festeggiato 5 anni d’amore.

Vip al mare 2019: chi è andato a Ibiza

Melissa Satta e Kevin Boateng

La notizia che riempendo le migliori pagine di gossip è che la bella Melissa Satta è tornata a far coppia con Kevin Boateng. I due erano arrivati addirittura al divorzio ma l’amore sembra essere tornato a legarli l’uno a l’altra. La coppia appare più innamorata che mai e si sta godendo, insieme al loro figlioletto, una bellissima e rilassante vacanza proprio ad Ibiza. Melissa ha però iniziato le sue vacanze in Svizzera dove si è fermata per qualche giorno, insieme a sua madre e a suo figlio, prima di raggiungere il calciatore sull’isola spagnola.

Paola Barale

Un’altra diva nostrana che ama Ibiza alla follia è Paola Barale. E, ovviamente, anche per quest’anno ha deciso di trascorrere le sue vacanze lì. La showgirl è volata sulla bellissima spiaggia spagnola in compagnia dei suoi amici con i quali ha trascorso intere giornate all’insegna del divertimento e di serene gite in barca. Paola, però, ha già fatto ritorno in Italia dove ha iniziato a lavorare per un nuovo progetto televisivo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Dopo essere ritornati insieme ed aver ritrovato il grande amore che li unisce, Belen e Stefano sono volati ad Ibiza. Insieme a loro c’è, ovviamente, il piccolo Santiago. I due sembrano essere molto affezionati a questa splendida terra visto che, ogni anno, ci ritornano per trascorrere le loro vacanze. Basti pensare che anche l’anno scorso erano lì, anche se i rapporti tra loro due erano molto diversi. Belen infatti era ad Ibiza con Andrea Iannone, mentre Stefano insieme ad alcuni amici e a Gilda Ambrosio.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Proprio ad Ibiza, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato 14 anni di matrimonio. Il loro legame è sempre più forte e solido e la coppia, dopo aver trascorso una romantica fuga in Costa Azzurra, si è recata sulle coste spagnole in compagnia dei loro figlioletti. Non sono mancati però, per i due, momenti di svago e di divertimento. Ilary, infatti, si è concessa -sempre sulla Isla – una serata da mamma in libera uscita insieme alle sua amiche più care.

Federica Nargi e Alessandro Matri

Anche Federica Nargi, da poco diventata madre per la seconda volta, si è recata ad Ibiza con marito e figli. Alessandro Matri è però tornato già in Italia mentre sua moglie sta continuando la sua vacanza ad Ibiza e Formentera insieme ai suoi amici. Ultimamente i due hanno festeggiato un traguardo molto importante della loro vita: ben 10 anni di fidanzamento.