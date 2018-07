Vip al mare, per l’estate 2018 è sfida tra Ibiza e Mykonos: tutte le foto

Dove vanno in vacanza i Vip nell’estate 2018: la sfida è tra Ibiza e Mykonos

Dove vanno i vip al mare? Nell’estate 2018 è riconfermata la tendenza del 2017: è sfida tra Ibiza e Mykonos. Ebbene sì, i personaggi famosi di casa nostra si dividono tra le Baleari e le Cicladi, postando su Instagram scatti in acque cristalline e serate scatenate in discoteca. Chi è andato a Ibiza quest’anno? Chi ha invece scelto Mykonos? Scopritelo con noi!

I Vip che hanno scelto Ibiza per l’estate 2018

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Tra gli affezionati dell’Isla c’è sicuramente Belen. La showgirl argentina da anni si rifugia sull’isola spagnola per le sue vacanze estive. Quest’anno la Rodriguez ha a disposizione pochi giorni di ferie: è impegnata tra Balalaika e le registrazioni di Tu si que vales. Questo non ha impedito alla sud americana di trascorrere qualche giorno di relax a Eivissa, insieme al figlio Santiago, alla madre Veronica, al fratello Jeremias e al fidanzato Andrea Iannone. Per non creare problemi al piccolo Santi, pure Stefano De Martino è volato a Ibiza con un gruppo di amici e l’inseparabile Gilda Ambrosio.

Me quedo aquí…. #silenzio A post shared by BELEN (@belenrodriguezreal) on Jun 26, 2018 at 12:04pm PDT

🍝 A post shared by Stefano De Martino (@stefanodemartino) on Jun 23, 2018 at 10:55am PDT

Guendalina Canessa

Prima estate da single per Guendalina Canessa. L’imprenditrice si è da poco mollata con il fidanzato Pietro Aradori. L’ex del Grande Fratello è arrivata alle Baleari con la figlia Chloe, avuta dall’ex marito Daniele Interrante. Guendalina si è rilassata in barca e poi a Cala Bassa, una delle spiagge più belle di Ibiza, situata nella zona di Sant Antoni de Portmany.

Antonella Cavalieri

Vacanza da single per Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata di Dybala della Juventus. La giovane argentina, terminati gli impegni televisivi con i Mondiali di calcio, è volata a Ibiza con un’amica del cuore. Antonella è un habitué dell’isola: qui ha già trascorso diverse vacanze, con e senza Paulo.

Cappuccino ☕️❤️🏝 #Ibiza A post shared by Anto Cavalieri (@anto_cavalieri) on Jul 8, 2018 at 3:28am PDT

Melissa Satta e Boateng

Relax a Ibiza pure per Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng. La coppia si è concessa qualche settimana di vacanza insieme al figlio Maddox. Subito dopo Ibiza, Melissa è tornata in Sardegna – l’isola dove è cresciuta – mentre il calciatore ha fatto rientro in Germania per via dei suoi impegni calcistici.

❤️ A post shared by Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) on Jun 9, 2018 at 9:15am PDT

Francesco Monte

Ibiza pure per Francesco Monte, che sta vivendo la sua prima estate da single dopo gli ultimi quattro anni passati accanto a Cecilia Rodriguez. L’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato sull’isola spagnola con alcuni amici e non è mancato il tempo di flirtare. Fuori da Liò – famoso locale di Ibiza – è stato infatti avvistato mentre baciava la modella spagnola Ana Moya.

I Vip che hanno scelto Mykonos per l’estate 2018

Marco Ferri

Terminate le serate post Isola dei Famosi e le ospitate a Pomeriggio 5 e Domenica Live, Marco Ferri è volato a Mykonos con alcuni amici. Fisico scolpito e occhiali da sole, il figlio di Riccardo Ferri si è concesso un tuffo all’Agia Anna Beach Bar & Restaurant, tra i più rinomati del posto.

Creatura nel suo habitat naturale 🏝🐬 A post shared by Marco Ferri ⑤ (@marcoferri5) on Jul 5, 2018 at 8:45am PDT

Raffaella Fico

Vacanza d’amore a Mykonos per Raffaella Fico e il fidanzato Alessandro Moggi, il procuratore sportivo figlio del più famoso Luciano. La coppia, insieme già da diverso tempo e pronta a convolare a nozze, va in vacanza a Mykonos ogni anno. “È la nostra isola del cuore”, ha assicurato la Fico.

Ilary Blasi e Totti

Seppur impegnata con Balalaika e con il Wind Summer Festival, Ilary Blasi non ha rinunciato a un weekend con il marito Francesco Totti e gli amici. Uno strappo alla regola per la famosa coppia che, com’è noto, d’estate trasloca da Roma a Sabaudia. Ma per una volta Totti e Ilary non hanno voluto rinunciare alla moda del momento e così sono volati spensierati e felici alle Cicladi.

Bye bye Mykonos A post shared by Francesco Totti (@francescototti) on Jul 1, 2018 at 5:07am PDT

Claudio Marchisio

Prima di tornare ad allenarsi con la Juventus, Claudio Marchisio si è goduto una vacanza a Mykonos con la moglie Roberta. Tra tuffi, drink e risate, c’è stato anche il tempo per qualche riflessione davanti ad un romantico e indimenticabile tramonto.

Elena Barolo

Vacanza sull’isola greca per Elena Barolo, l’ex Velina di Striscia la notizia oggi attrice, conduttrice e fashion blogger. La fidanzata di Alessandro Martorana ha sfoggiato un fisico invidiabile e a Mykonos si è divertita tra lunghe nuotate, selfie e tanto relax.