Belen e Stefano, esplode la passione e il giro in barca si fa infuocato: il video

Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamoratissimi dopo il ritorno di fiamma

Il ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle notizie più succose degli ultimi mesi per gli appassionati di gossip, e il fatto che i due siano ancora seguitissimi e commentatissimi quando sono assieme significa che le news sono state accolte anche con estrema positività da parte del pubblico; i genitori del piccolo Santiago in effetti sin dall’inizio della loro storia hanno avuto sempre molti haters ma anche tanti sostenitori nonostante il loro amore sia nato – come senz’altro ricorderete – in modo non proprio idilliaco (ed Emma Marrone lo sa bene). Idilliaco sarà stato invece il viaggio in barca che Belen ha voluto condividere su Instagram.

Il video di Belen e Stefano in barca

La Rodriguez ha pubblicato un filmato in cui si vede lei e Stefano scambiarsi baci brevi ma intensi seduti su una barca, mostrando a tutti la passione che da sempre li unisce: un bello spettacolo per i sostenitori della coppia perché è palese che il legame nato anni e anni fa si è andato rafforzando e non indebolendo nel tempo. Un po’ d’invidia per questo paesaggio spettacolare e per questo amore così travolgente? Sicuramente sì, ammettiamolo, purché si tratti di sana invidia e non di cattiveria, che di quella ne abbiamo abbastanza. Chi è che non si godrebbe uno spettacolo simile in effetti se ne avesse la possibilità?

Le ultime news su Belen e Stefano

Intanto continuano a circolare indiscrezioni sul possibile arrivo di un fratellino o di una sorellina per Santiago, e questa, se fosse confermata, sì che sarebbe una notizia di quelle che sorprenderebbe; se ne parla da tanto, ed è intervenuto anche Stefano a un certo punto: staremo a vedere se il tempo ci darà ragione oppure no, e se quindi il piccolo De Martino resterà figlio unico. Noi ovviamente vi terremo aggiornati! Intanto vi lasciamo al video a cui abbiamo fatto riferimento: