Vincitore Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto trionfa: il gesto finale

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip: la Madre Natura batte tutti in finale e fa una scelta importante sul montepremi

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4! Una vittoria che probabilmente ha stupito più di qualcuno tra il pubblico, ma alla fine a spuntarla è stata proprio lei. Paola ha anche battuto Patrick, il gieffino per eccellenza, al televoto prima di volare sul podio. Si è conclusa così la quarta edizione del Gf Vip, un’edizione surreale che passerà alla storia per l’emergenza Coronavirus. Dopo essere stata proclamata vincitrice, Paola ha detto ad Alfonso di voler devolvere l’intero montepremi in beneficenza e non solo la metà. È stata una finale ricca di emozioni ma non sono mancati gli ultimi scontri tra finalisti ed ex concorrenti. E poi tanti filmati che hanno riassunto la quarta edizione Vip del reality show, le emozioni dei concorrenti, gli scontri, le amicizie e i momenti spensierati come quelli più profondi. Tutti i momenti miglio riassunti in un video prima di aprire il televoto sui sei finalisti. Ma scopriamo nel dettaglio il riassunto della finale del Gf Vip!

La finale del Grande Fratello Vip 4: il riassunto della puntata

La puntata è cominciata con le emozioni di tutte le finali del Grande Fratello Vip. Alfonso ha mostrato un video che ha riassunto l’ultima settimana nella Casa ha commosso i finalisti. Ma il conduttore, dopo aver mostrato tutti gli ex concorrenti in collegamento da casa, ha subito messo in guardia i sette finalisti: Zequila e Licia erano in studio a Roma con il dente avvelenato! I due si sono scagliati contro Sossio appena ne hanno avuta l’occasione. Abbiamo poi scoperto l’eliminato del televoto, ovvero Andrea Denver con il 24%. Signorini ha dato poi inizio ai duelli per dimezzare il numero dei finalisti: da sei a tre. Antonella ha sfidato Sossio e per entrambi ci sono state delle sorprese: Pietro per la Elia, un messaggio dai figli e Ursula in collegamento per Sossio. A proseguire la gara è stato Sossio! Intanto nel corso della puntata c’è stata anche un’incursione di Mauro Icardi…

Gf Vip 4, la finale dell’8 aprile 2020: Sossio, Paolo e Paola sul podio

Il secondo duello ha visto sfidarsi Paolo e Aristide. Anche per loro ci sono stati dei momenti molto emozionanti tra cui un incontro surreale tra Paolo e suo padre Massimo, per poi scoprire che il pubblico ha salvato Paolo. Patrick e Paola si sono sfidati nel terzo e ultimo duello e si sono emozionati con i video delle famiglie. A sorpresa, l’eliminato è stato Patrick che dopo due secondi posti in questa edizione non è riuscito a salire sul podio. Sossio, Paolo e Paola si sono sfidati al televoto e il meno votato è stato eliminato, subito dopo il televoto è stato riaperto per gli altri due e i voti si sono sommati. Questo il podio finale del Gf Vip 4: Sossio terzo classificato, Paolo secondo classificato e la vincitrice Paola Di Benedetto. E subito è arrivato il commento del fidanzato Federico su Instagram: