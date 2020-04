Zequila, brutta pagina sull’ex moglie di Sossio: Aruta replica furioso

Antonio Zequila apre un argomento delicatissimo sull’ex moglie di Sossio durante la finale del GF Vip: l’Aruta non ci sta

Si accendono i primi scontri durante la finale del Grande Fratello Vip 4. In particolare, il pubblico assiste subito a una discussione tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. Inizialmente Alfonso Signorini manda in onda un filmato che vede i vari concorrenti fare un simpatico scherzo al calciatore, riguardante Antonio. Scendendo nel dettaglio, i gieffini hanno fatto credere a Sossio che Zequila sarebbe potuto rientrare in gioco, attraverso un televoto lampo. Un momento simpatico che, però, sembra non essere stato gradito da Antonio. Quest’ultimo, che si trova in studio insieme a Licia Nunez, fa delle dichiarazioni abbastanza forti che riguardano il passato dell’Aruta. Da queste sue parole si accende una discussione a distanza. A mettere la parola fine a tutto ci pensa Alfonso Signorini, il quale ci tiene invece a elogiare il lavoro che Sossio porta avanti per mantenere i suoi figli. Zequila tira fuori qualcosa di davvero delicato, che riguarda l’ex moglie e i figli dell’Aruta! Una brutta pagina quella segnalata da Antonio, che forse avrebbe potuto evitare di menzionare quanto accaduto nel passato di Sossio.

Sossio Aruta costretto a rispondere alle dure accuse di Antonio Zequila anche durante la finale

Pare che Zequila, dopo essere uscito dalla Casa, abbia fatto qualche ricerca sul web riguardante la vita di Sossio. L’attore è riuscito a scoprire che l’Aruta è stato squalificato, in passato, dalla squadra di calcio dei professionisti, passando ai dilettanti. Antonio, nel corso di questa finale, fa presente quanto scoperto e, ovviamente, Sossio non prende bene la cosa. L’Aruta ci tiene subito a rispondere: “Non sai neanche perché sono stato squalificato!” Ma Zequila continua a scagliarsi contro il calciatore, che dalla Casa ribatte con fermezza: “Dai gli alimenti a tua moglie che si lamenta che non ne dai ai tuoi figli“. Sembra che Antonio si riferisca a quanto accaduto tra Sossio e l’ex moglie nell’anno 2017. Alfonso non è l’unico a prendere le difese del calciatore. A casa, utilizzando Instagram, Ursula ci tiene a dire la sua: “Vergognatevi di far parte di questo mondo ‘pubblico’. Siete degli esempi squallidi, di una bassezza e un’ignoranza vergognosa”. La Bennardo si riferisce, chiaramente, a Licia e Zequila, che attaccano duramente Sossio durante la finale.

Sossio Aruta, a prendere le sue difese ci pensa Alfonso Signorini: “Bisogna riconoscere a quest’uomo quello che fa”

Sossio non ci sta e ovviamente risponde duramente a Zequila: “La mia ex moglie da me non avanza neanche un centesimo”. A questo punto, a prendere le difese dell’Aruta ci pensa Signorini, che riesce a zittire Antonio: “Sossio non lo dice per eleganza, ma la mattina si alza anche alle 4 per garantire ai propri figli quello di cui hanno bisogno. Bisogna riconoscere a quest’uomo quello che fa”. Ed è così che si conclude questo scontro a distanza tra Sossio e Zequila durante la finale del GF Vip 4. Subito dopo si accende una nuova discussione per il caciatore che si ritrova a rispondere anche alle critiche di Licia.