Sossio Gf Vip, Ursula presente alla finale: “Agitazione inspiegabile”

Sossio Aruta in finale al Gf Vip: parla la compagna Ursula a poche ore dalla diretta

Stasera è la sera: andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 4 e tutti sono in trepidante attesa. I concorrenti si stanno preparando al ritorno a casa, un ritorno che un po’ li spaventa perché non hanno idea di come ritroveranno il mondo. Dovranno abituarsi alla distanza sociale, alle mascherine, ai divieti… Ma sono allenati almeno nello stare chiusi in casa! Non ci sarà il pubblico, ma la produzione e gli autori hanno studiato un modo per avere comunque altre persone in collegamento. Ci saranno gli ex concorrenti, tranne Clizia perché è stata squalificata quindi non può esserci, ma pare ci saranno pure i parenti dei finalisti! A rivelarlo è stata Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, con dei brevi video su Instagram.

Ursula, compagna di Sossio, prima della finale del Gf Vip: “Agitazione veramente inspiegabile”

Ursula ha confidato ai suoi seguaci di essere molto agitata in vista di stasera. Questo anche perché dovrà prepararsi a presenziare alla diretta. Ecco le sue parole su Instagram: “Sono ansiosa, frenetica. Ho un’agitazione veramente inspiegabile, proprio non so spiegarvi come mi sento. Mancano pochissime ore alla diretta, a questo gran finale. E sono contentissima che io sarò in studio, ci sarete anche voi con i vostri applausi. Quindi sarà secondo me una finalissima veramente incredibile”. Naturalmente un po’ di agitazione è dovuta anche al fatto che stanotte Sossio tornerà a casa! E infatti ha aggiunto: “E poi dovrò prepararmi per il grande arrivo, perché finalmente torna a casa il mio amore. Quindi sono agitatissima”.

Finalisti Gf Vip, ritorno a casa subito dopo la puntata

I finalisti del Gf Vip torneranno a casa subito dopo la diretta. Non trascorreranno la notte a Roma e non ci saranno feste, come succedeva in passato, ma verranno accompagnati dalla produzione direttamente a casa. Un’uscita dalla Casa decisamente insolita rispetto al passato e con emozioni diverse, come ha raccontato Licia Nunez.