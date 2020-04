Licia Nunez, prima uscita dopo il Gf Vip: “Mi sono sentita a disagio”

Gf Vip, Licia Nunez si racconta dopo l’eliminazione a un passo dalla finale: l’intervista

Licia Nunez si è raccontata in una intervista a distanza di una settimana quasi dalla sua eliminazione al Grande Fratello Vip. Il ritorno alla normalità per i concorrenti del reality show è stato di certo insolito, perché di normalità non si può parlare oggi come oggi in Italia. I Vip hanno abbandonato una reclusione per tuffarsi in un’altra, passando dal gioco alla realtà però. Un gioco che aveva perso tutto il suo spirito dopo gli aggiornamenti sul Coronavirus e Licia è stata tra i concorrenti ad aver vissuto in maniera più forte la situazione. Ma neanche tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili avrebbero reso bene l’idea di ciò che li attendeva fuori dalla porta rossa. Il ritorno alla realtà è stato per questo un doppio choc, come ha raccontato Licia.

Licia Nunez dopo il Gf Vip: “Doppio choc, set di fantascienza”

Queste le sue parole sui primi giorni fuori dalla Casa del Gf Vip: “Un doppio choc. Io in casa ci sono rimasta tre mesi e se in una situazione normale hai bisogno del tuo tempo per uscire da una cattività di questo tipo, adesso è ancora più complicato”. Licia ha pensato di essere sul set di un film: “Avevo l’impressione di essere sul set di un film di fantascienza. Lì ho compreso che la realtà era difficile e ci sono due immagini che non dimenticherò mai: persone con le mascherine che ho faticato a riconoscere a distanza di alcuni metri da me e, una volta entrata in macchina, la città vuota in un silenzio assordante. Ho avuto un pugno allo stomaco, ho capito che tutto era cambiato”.

Licia Nunez, il primo giorno fuori dalla Casa: “Mi sono sentita a disagio”

Licia ha anche raccontato un aneddoto sul primo giorno fuori dalla Casa. Queste le sue parole: “Sono andata in farmacia il giorno dopo essere uscita e, non avendo idea della distanza di sicurezza, mi sono sentita a disagio mentre ero in fila. Ora la gente o non ti guarda negli occhi, o sembra arrabbiata con te”. Sul Gf Vip 4 invece ha detto che se tornasse indietro si concederebbe “qualche vaffa in più per qualcuno tra i concorrenti”. Per la vittoria fa il tifo per Paolo, ma crede che vincerà Antonella.