Paolo Ciavarro, incontro surreale col papà: “Clizia al tuo posto? No”

Gf Vip, la sorpresa per Paolo Ciavarro durante la finale: in passerella arriva papà Massimo

Paolo Ciavarro nella finale del Gf Vip 4 ha sfidato al duello Aristide Malnati. In attesa di scoprire il verdetto del pubblico per lui è arrivata una sorpresa, ma doppia! Alfonso Signorini lo ha invitato a raggiungere la passerella, oltre la porta rossa, dove è stato freezato. E qui è arrivato Massimo Ciavarro, ma è stato un incontro decisamente surreale. Paolo avrebbe voluto vedere il papà di fronte a lui, ma evidentemente Ciavarro senior ha ricevuto istruzioni ben precise: non poteva andare oltre un certo punto della passerella. Massimo ha poi dedicato delle bellissime parole al figlio, piene di orgoglio e d’amore per lui. Gli ha ricordato un momento di una vacanza in cui gli ha detto “ti amo”, affermando che dovrebbero dirselo più spesso.

Paolo Ciavarro incontra papà Massimo, è tutto surreale: “Ma è davvero così fuori?”

E poi ha esclamato: “So che avresti preferito Clizia al posto mio”. Qui Paolo però lo ha sorpreso: “No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto”. Un figlio che rivede il papà dopo tanto tempo è ovviamente felicissimo di averlo di fronte, in una situazione surreale come quella che stiamo vivendo l’incontro è stato ancora più forte. Per questo in quel momento Paolo si è goduto il momento con il genitore, senza pensare alla fidanzata che lo aspetta a casa. Massimo Ciavarro ha spiegato al figlio che non potevano avvicinarsi né tanto meno abbracciarsi. Paolo era decisamente spaesato in questa realtà che lo attendeva fuori dalla porta rossa: “Ma è davvero così fuori?”. Il padre non ha potuto fare altro che confermare. Ma per Paolo le sorprese non erano ancora finite, perché il Gf Vip ha fatto evidentemente uno strappo alla regola. I concorrenti squalificati non possono tornare nelle puntate seguenti, ma forse Clizia Incorvaia è tornata nelle vesti di fidanzata di Paolo Ciavarro e non di ex concorrente.

Clizia Incorvaia in collegamento al Gf Vip, Paolo esclama: “Abbiamo vinto”

Alfonso ha prima mostrato un video di Clizia, in cui ha mostrato il mare della Sicilia al suo Paolo nonché la dependance di casa sua che lo attende. E poi Alfonso ha aperto il collegamento Web con la Incorvaia. “Che bella che sei”, ha esclamato Paolo rivedendo Clizia. E poi ha aggiunto: “Sono imbarazzatissimo come immagini. Mi manchi da morire, non vedo l’ora di poterti vedere. E sei bella”. Clizia ha parlato della super luna che li accomuna, perché è la luna dell’amore. E prima di salutarsi lei ha detto: “Vorrei tanto abbracciarti forte, sono emozionatissima. E ricorda che hai già vinto”. Paolo ha subito precisato: “Abbiamo vinto!”.