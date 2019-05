Vincenzo Amici, parla la madre: “Nessuno gli ha regalato nulla”

Percorso difficile per Vincenzo Di Primo ad Amici 18: non si arrende mai

Vincenzo Di Primo è tra i ballerini più talentuosi che sono passati per Amici di Maria De Filippi. Un puro talento. Brilla nel classico e affronta egregiamente tutti gli altri stili di danza. Ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte dei professori, il pubblico lo adora, ma solo Loredana Bertè avanza sempre nei suoi confronti delle critiche che fanno arrabbiare parecchio Alessandra Celentano, che ha detto – senza troppi giri di parole – che il giudice dovrebbe limitarsi a dare un giudizio dettato dal proprio gusto personale, senza andare troppo sul tecnico. Vincenzo sta andando dritto per la sua strada e siamo certi che andrà molto lontano non solo nel Serale di Amici 2019, ma anche al di fuori del talent show di Canale 5.

Confessione madre Vincenzo Amici 18: i grandi successi del ballerino

Vincenzo potrebbe essere il primo finalista di Amici 18, considerato che ha la maggior parte degli insegnanti dalla sua parte e il pubblico a casa, che gli permettere di vincere quasi tutte le sfide. Soprattutto quelle contro Rafael Quenedit. Stiamo conoscendo sempre meglio Vincenzo Di Primo e, questa volta, a parlare è la sua mamma, che ha raccontato, al settimanale DiPiù Tv, i grandi sacrifici fatti dal figlio: “Prima ha studiato all’Opera di Vienna, poi ha fatto parte del Royal Ballet di Londra e quindi del Balletto Nazionale di Atene. Si è esibito in tutto il mondo. Quando ricevevo le foto dei paesi dove si esibiva, ero così orgogliosa. Nessuno gli aveva regalato nulla”.

Amici news, esercizi difficili per Vincenzo Di Primo

Vincenzo di Amici 2019 ha dovuto fare degli esercizi davvero difficili per poter arrivare al livello quale è adesso: “Doveva restare con le gambe distese e ben divaricate per almeno due ore al giorno. Per riuscirci, metteva una gamba su una sedia e l’altra su un’altra sedia con il sedere a penzoloni nel vuoto. Pranzava e cenava in questa posizione, faceva i compiti in questa posizione finché arrivava alle due ore. A me pareva quasi una tortura, a volte gli urlavo: ‘Basta così per oggi!’. Niente, doveva arrivare a due ore, nulla lo fermava”. Recentemente anche l’insegnante Alessandra Celentano ha parlato dei suoi sacrifici, che alla fine l’hanno portata ad avere diversi problemi fisici.

Una decisione che ha cambiato per sempre la vita di Vincenzo

La madre di Vincenzo Di Primo ha anche parlato del momento in cui il ballerino, non ancora maggiorenne, ha dovuto lasciare la sua città: “A casa eravamo felici e tristi nello stesso momento: era la sua grande occasione, ma Vincenzo era così piccolo per andare da solo a Vienna, così lontano da casa”. Vincenzo andrà ancora più lontano… Cos’altro succederà ad Amici di Maria De Fiippi? Qualcosa sta cambiando… Timor Steffens ha deciso di appoggiare Loredana Bertè!