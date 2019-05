Amici 18, Timor Steffens “tradisce” i professori: dalla parte della Bertè

View this post on Instagram

It doesn’t happen often…or even better it’s one of the first times I’m in complete agreement with Loredana that Valentina is more talented than Mameli! I was also very upset that she was send home… and couldn’t understand what I’ve just witnessed. I was in complete denial but had to accept the outcome…since I wasn’t the only one voting…..With that being said….I’m actually a little hurt by what Loredana said about us Professors… because we are NOT all THE SAME in the way We judge or vote….nor do We have the same vision. So it’s a mistake to put out a general statement like this. I have always been honest and straight forward when it comes to talent in Amici. For me the most important thing is that the Strongest may survive and WIN this show. Valentina is for me amongst the strongest ones! . . Non succede spesso … o – ancora meglio – è forse una delle prime volte che sono pienamente d'accordo con Loredana sul fatto che Valentina abbia più talento di Mameli! Ero molto turbato dal fatto che fosse stata eliminata … incredulo davanti a quello che era successo! Ero in completo disaccordo, ma dovevo accettare il risultato … dato che non ero l'unico a votare. Detto ciò … sono un po’ ferito da quello che Loredana ha detto di noi Professori … perché NON siamo TUTTI UGUALI nel modo in cui giudichiamo o votiamo … .non abbiamo la tutti stessa visione. Quindi è un errore pubblicare una dichiarazione generalizzata come questa! Io sono sempre stato onesto e diretto quando si tratta di giudicare il talento ad Amici. Per me la cosa più importante è che il più forte possa sopravvivere e VINCERE questo show e Valentina, secondo me, è tra i più forti! #timorsteffens #amici18 #creativedirector #artdirector #choreographer #dancer #actor #timorsteffens #timorworld #timor