Victoria dei Maneskin, gaffe: Amadeus la invita a esibirsi, lei sbotta (video)

Gaffe epica di Victoria De Angelis dei Maneskin, trionfatori del Festival di Sanremo 2021. A notte fonda, quando è giunta la proclamazione di Amadeus, la bassista si è lasciata scappare un paio di paroline tutt’altro che garbate, rivolgendosi a Damiano, frontman della band. Paroline che la regia televisiva ha involontariamente captato. Un sonoro “Col ca…o”, l’espressione che la rockettara ha detto a caldo, riferendosi all’invito di ‘Ama’ ad effettuare la classica ri-esibizione che da sempre sono chiamati a fare coloro che vincono la kermesse.

Il siparietto è stato più che genuino. Il direttore artistico del Festival annuncia il primo posto del vulcanico gruppo romano. Lacrime e commozione da parte della band. Qualche secondo di emozioni e poi ‘Ama’ ringrazia i Maneskin, anche a nome di Fiorello, aggiungendo che “ovviamente adesso loro si esibiranno“. Ed è proprio sulla richiesta di ri-esibizione che Victoria prorompe in un “col ca…0”, guardando prima Damiano e poi dando un’occhiata attorno, sventolando la mano come a dire “ma che succede?”. Fiorello sente tutto e ironizza: “Lei sta dicendo parolacce da mezzora”.

Festival di Sanremo 2021, il podio e gli ascolti della finale

Il travagliatissimo Sanremo 2021 se lo sono aggiudicato i Maneskin, con il potente brano ‘Zitti e buoni’. Secondo posto per il duo Fedez – Francesca Michielin; terzo gradino del podio per Ermal Meta che alla vigilia della finale era il favoritissimo per il trionfo.

L’ultimo atto della kermesse ha intrattenuto una media di 10.715.000 telespettatori pari al 53,5% di share. Con la proclamazione dei Maneskin vincitori si è messo il punto a una edizione inevitabilmente difficoltosa per via dell’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus che da oltre un anno non dà tregua all’Italia e, più in generale, al mondo intero.

Rispetto alla finale del 2020, quella del 2021 ha visto una ‘emorragia‘ di ascolti: un anno fa il sabato conclusivo del concorso aveva conquistato l’attenzione di 11.477.000 spettatori con uno share pari al 60,6%.

Nella giornata di ieri Amadeus ha inoltre annunciato che il prossimo Festival non sarà condotto da lui. Dunque niente tris. Naturalmente la decisione interessa anche Fiorello. Dal 2022 si cambierà, il totonomi per il nuovo conduttore/direttore artistico è ufficialmente aperto.