Ascolti Sanremo finale, Amadeus: quinta serata meno vista dopo 2016

Sabato 6 marzo si è concluso il settantunesimo Festival della Canzone italiana. La finale della kermesse diretta e condotta da Amadeus è stata seguita da una media di 10.715.000 telespettatori con il 53,5% di share. Con la proclamazione dei Maneskin vincitori si è messo il punto a una edizione difficile dal punto di vista dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Gli ascolti tv di ieri della finale di Sanremo 2021 hanno fatto segnare un calo rispetto all’anno precedente: 11.477.000 spettatori con share del 60,6% che rimane il dato più alto dopo il 2002. Nel 2019 erano stati 10.622.000, share al 56,50% come media.

Nel dettaglio, la prima parte della finale di Sanremo 2021 è stata vista da 12.120.000 telespettatori con il 43,4% di share. La seconda ha registrato il 59,3% di share e 9.215.000 telespettatori. PrimaFestival ha segnato un netto di 8.114.000 spettatori (30,6%). Sanremo Start ha ottenuto 10.975.000 spettatori (39,1%) La quinta serata è risultata la meno vista degli ultimi cinque anni: nel 2016 aveva registrato il 52,52%.

La band Maneskin ha vinto il Festival di Sanremo 2021, con Zitti e Buoni e il 40,7% dei voti. Seguono Fedez e Francesca Michielin con il 30,5% dei voti ed Ermal Meta, dato per favorito alla vittoria sin dalla sua prima esibizione sul palco dell’Ariston nelle classifiche provvisorie, con il 28,8% dei voti. La votazione finale del televoto, invece, ha visto il 53,5% per i Maneskin, il 28,3% per Fedez e Francesca Michielin, 18,2% per Ermal Meta.

Il dato più interessante è che a vincere è stata la canzone più rock e più scatenante delle ventisei proposte in gara. Il gruppo ha affrontato la finale partendo da una quinta posizione complessiva. La prima sera erano settimi per la giuria demoscopica e quindicesimi nella demoscopica complessiva della seconda. Nella classifica degli orchestrali sono risultati sesti e quinti per la sala stampa.

Ascolti Sanremo 2021 finale: i picchi e i momenti più visti della quinta serata

Gli ascolti della finale di Sanremo 2021 hanno fatto registrare anche diversi picchi nel corso della lunga serata. Le esibizioni dei primi quattro cantanti, Ghemon, Gaia, Irama e Gio Evan, e l’omaggio di Fiorello a Little Tony hanno ottenuto 10.975.000 spettatori, pari al 39.1% di share. Nella fascia prime time (20:30/22:30) sul primo canale della Tv di Stato si sono sintonizzati 11.789.000 spettatori con il 41,81% di share.