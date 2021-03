Amadeus lascia Sanremo e annuncia: “Non condurrò il terzo Festival”

Durante la conferenza stampa della finale di Sanremo 2021, in onda stasera dopo il Tg1 e PrimaFestival, Amadeus ha annunciato che non condurrà il Festival per il terzo anno consecutivo. Nel 2022 vedremo, dunque, un nuovo conduttore alla guida della kermesse della Canzone Italiana. L’attuale direttore artistico ha dichiarato di essere grato alla Rai, a Teresa De Santis che lo chiamò e a Stefano Coletta che lo ha richiamato per quest’anno. Per lui è stato un motivo di orgoglio e sono stati due Sanremo storici. Amadeus ha spiegato che si parte da un progetto, per lui Sanremo è un evento e non un programma televisivo quindi sono stati due eventi:

“Non ci sarà l’Ama Ter, io e Fiorello avevamo già scherzato su questo ma non ci sarà. Il terzo di seguito non ci sarà”

Il presentatore avrebbe comunicato la sua decisione nell’ultima conferenza stampa di Sanremo di domani, domenica 7 marzo 2021. Non ha perso l’occasione di ringraziare l’azienda di Viale Mazzini per i due anni al timone del Festival che non dimenticherà mai: “Non vedo l’orda di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”.

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha spiegato che sul secondo mandato ad Amadeus non hanno fatto alcun ragionamento. Nei giorni scorsi è stato annunciato il passaggio di Alessandro Cattelan sul primo canale della Tv di Stato ma, ad oggi, non c’è nessuna considerazione riguardo a Sanremo 2022.

Sanremo 2021 ascolti, Amadeus felice per il successo: “Siamo orgogliosi di questo Festival”

Immancabili i commenti agli ascolti della quarta serata di Sanremo 2021. Il conduttore e direttore artistico ha confessato: “Siamo orgogliosi di questo Festival”, ma anche di come è andato dal punto di vista degli ascolti e della musica.

C’è stata una leggera crescita e lo share complessivo è stato del 45%. La serata del venerdì storicamente è sempre vicina a questo dato. Picco di spettatori con Annalisa alle 21.34, picco di share con l’esibizione registrata di Irama.

In Rai e a Sanremo, dunque, sono molto soddisfatti anche di come è andato l’andamento complessivo, sia degli ascolti che sui social e in streaming, della quarta puntata. Probabilmente questi numeri aumenteranno con la serata conclusiva di stasera.