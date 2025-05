Victoria Cabello boccia Michele Morrone dopo Belve: “Un cane”

Continua a far discutere l’intervista di Michele Morrone con Francesca Fagnani a Belve andata in onda lo scorso martedì. L’attore si è difatti paragonato ad alcuni suoi colleghi, abbandonandosi ad alcune dichiarazioni in merito alla cinematografia italiana che ha colpito duramente. In un incontro con Roberto Bolle all’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano Victoria Cabello ha commentato quanto affermato da Morrone, lanciandogli una stoccata e dando un parere negativo in merito alle sue doti attoriali.

L’intervista di Belve a Michele Morrone andata in onda martedì scorso su Rai 2 continua a far parlare. Durante la sua chiacchierata con la conduttrice Francesca Fagnani, l’attore si è difatti abbandonato ad alcune dichiarazioni che hanno scatenato delle polemiche. Nello specifico Morrone ha affermato che in Italia c’è solo un attore più bravo di lui, ovvero Alessandro Borghi. La sua ospitata è stata seguita da un post pubblicato sui social in cui Michele si è scagliato contro l’industria cinematografica italiana e da successive scuse pubbliche per quanto affermato.

La frecciatina di Victoria Cabello a Michele Morrone

Sono stati numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno commentato le dichiarazioni di Morrone, tra cui Iago Garcia e Gilles Rocca. L’ultima è stata Victoria Cabello, la quale ad un incontro con Roberto Bolle all’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano ha lanciato una frecciatina all’attore. Riallacciandosi all’affermazione dell’étoile che se non avesse fatto il ballerino sarebbe diventato probabilmente un attore, Cabello gli ha chiesto con ironia se sarebbe stato più o meno bravo di Michele Morrone, citando le sue dichiarazioni a Belve.

La conduttrice ha poi dato un suo parere sulle doti attoriali di Michele Morrone. Nello specifico ha definito l’attore di 365 giorni “un cane”, aggiungendo “secondo la mia personalissima interpretazione”. La sua frecciatina ha suscitato le risate dei presenti. Victoria Cabello ha anche sbagliato il cognome di Morrone, chiamandolo Marrone. Il video della sua chiacchierata con Roberto Bolle ha fatto il giro del web, scatenando pareri opposti e le più svariate reazioni da parte degli utenti. Chissà se arriverà anche al diretto interessato e se ci sarà una sua risposta.