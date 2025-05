Michele Morrone a Belve: “Bevevo sempre e un’ex mi ha drogato”

Michele Morrone a ruota libera a Belve. La star di Bitonto divenuta popolare a livello internazionale grazie alla sua interpretazione nel film “365 giorni” ha affrontato le temute domande di Francesca Fagnani (la puntata sarà trasmessa integralmente in prima serata su Rai Due martedì 20 maggio). L’attore non si è risparmiato, parlando dei problemi avuti con l’alcol dopo la fine del suo matrimonio e non lesinando bordate pesantissime nei confronti dello star system cinematografico italiano. In particolare ha dichiarato di snobbare senza se e senza ma il “circoletto” degli attori del Bel Paese, rimarcando che non gliene frega nulla di vincere i David di Donatello.

Michele Morrone a Belve, l’attacco agli attori italiani

A proposito del successo di “365 giorni”, quando Fagnani gli ha chiesto se la botta di popolarità gli ha fatto girare la testa, ha replicato in modo secco e senza fronzoli: “Mi è arrivato un caz**tto enorme”. Spazio poi al pensiero più che critico nei confronti della ‘creme’ italiana. “Non mi sono mai visto nel circoletto italiano”, ha tuonato, affermando che in diversi colleghi del Bel Paese vede poca umiltà a differenza di ciò che ha potuto osservare a Hollywood.

“Non ho riscontrato negli attori italiani l’umiltà delle star hollywoodiane, che hanno gli Oscar mica i David!”. A proposito di David di Donatello, ha fatto partire una stoccata avvelenatissima, affermando che non gli importa nulla del premio: “A me del David non me ne frega niente”.

L’attore: “Una mia ex mi ha drogato”

Capitolo sentimentale. Anche su tale fronte Morrone non è stato ‘timido’. Ha raccontato che ha frequentato per oltre un anno una ragazza che a sua insaputa gli somministrava “pozioni d’amore con fiori secchi”. L’attore pugliese ha fornito ulteriori dettagli della faccenda, lasciando intendere di essere in qualche modo stato drogato da questa sua ex di cui ha preferito non fare il nome: “Ci sono state delle situazioni in cui per un lungo periodo non ragionavo più bene. e mi sono accorto che mi dava delle cose a mia insaputa. Erano fiori secchi imbevuti […] È uno dei capitoli infelici della mia vita”.

L’abuso di alcol dopo la fine del matrimonio

Largo poi al matrimonio con Rouba Saadeh, stilista libanese collaboratrice di Elie Saab. I due si sono sposati nel 2014, avendo alle spalle quattro anni di fidanzamento. Dopo aver avuto due figli, hanno divorziato nel 2018. Per Morrone fu un periodo non facile. Iniziò a bere. Si ritrovò ad affrontare una depressione profonda e rischiò di finire in un pericoloso coma etilico.

“Bevevo tantissimo per anestetizzare il dolore – ha dichiarato innanzi alla Fagnani l’attore -. Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo. Una, due, tutti i giorni. In qualche modo devi poter anestetizzare il dolore e io l’ho fatto con il metodo più economico, distruttivo, che mi ha portato a bere tantissimo”. E ancora: “Ho superato la linea che mi ha portato oltre e poi ho visto un’altra linea che mi ha portato oltre… E lì ho rischiato”.

Infine ha parlato dei baci con altri uomini dati sul set, aggiungendo che gli è capitato di scambiare effusioni di tale tipo anche nella vita privata: “Mi è capitato nella vita di baciare altri uomini per una mia curiosità, ma non sentimentali”.