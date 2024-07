Michele Morrone di nuovo single? Gli ultimi indizi

Sono i fan di Michele Morrone questa volta a lanciare un’indiscrezione sulla probabile fine della storia d’amore con la bella Moaria Sorio. Lo rivela per primo il sito di gossip e spettacolo Isa e Chia. Secondo alcune fonti, i due avrebbero avuto diverse discussioni negli ultimi mesi, culminate con l’assenza di Morrone al recente compleanno di Moaria. Gli indizi sui social, come la mancanza di like e commenti da parte dell’attore, sembrano confermare le voci. I fan sono in attesa di una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

La storia d’amore

L’attore Michele Morrone, famosissimo per il suo ruolo hot nel film 365 giorni, aveva rivelato al suo amato pubblico la sua nuova relazione con Moaria Sorio appena lo scorso dicembre.

I dubbi sulla sua presunta storia d’amore sono stati fugati da una storia che lo stesso Michele all’epoca aveva condiviso sui social attraverso le Instagram stories del suo account.

Moaria Sorio, a differenza dell’attore, non appartiene al mondo dello spettacolo, bensì è una giovane consulente finanziaria di appena 20 anni. La Sorio è originaria di Zurigo, proprio dove avrebbe conosciuto Michele Morrone alla fine dello scorso anno.

Michele Morrone aveva reso pubblica la sua relazione, presentando subito la fidanzata a tutti, un comportamento diverso rispetto alla discrezione mantenuta durante la sua precedente storia d’amore con la ballerina di Amici, Elena D’Amario.

In rete erano circolati numerosi video della coppia, che mostrano momenti di intimità e complicità. In uno di questi, Michele si rivolgeva affettuosamente a Moaria chiamandola “amore” mentre le insegnava a guidare.

In un’altra storia su Instagram, Morrone aveva pubblicato un primo piano di Moaria, accompagnato dalla scritta “mia per sempre!“, suggellando pubblicamente il loro legame.

Gli indizi sulla fine della storia

I fan dell’attore hanno però notato alcune indiscrezioni circa la fine della storia tra i due, che sembrerebbe giunta al capolinea. Il primo indizio fondamentale: i due non si seguirebbero più sui social. È un atteggiamento sospetto, soprattutto da parte di Morrone, che aveva dichiarato l’inizio del rapporto proprio sui social.

Prima, Morrone commentava e metteva like ovunque, a tutte le foto e a tutti i video della fidanzata, ma da qualche mese non appaiono più questi suoi like, e l’attore pare non fosse presente nemmeno al suo compleanno.

Proprio Maria aveva pubblicato delle foto dei festeggiamenti del suo compleanno, ma di Morrone nessuna traccia. Pare che l’attore non si sia fatto vivo nemmeno sui social, oltre che di persona.

Si tratta solo di una litigata pesante o di qualcosa di più serio? Lo scopriremo presto!