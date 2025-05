Caterina Balivo, sfondone con Iago Garcia: lei corre ai ripari ma lui la smaschera

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato Iago Garcia, appena tornato in Italia dalla Spagna. La conduttrice gli ha chiesto qualcosa in più in merito alla sua storia con Amanda Lecciso, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello. Proprio durante un’ospitata della gieffina nel programma, la conduttrice si era abbandonata ad un commento sull’attore che questo non ha tardato a ricordarle. Caterina ha tuttavia ritrattato tutto durante la sua intervista con Iago.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima si era collegata qualche giorno fa con Iago Garcia, il quale le aveva promesso di passare in studio non appena sarebbe tornato dalla Spagna. Oggi quindi l’attore è stato ospite da Caterina e ha parlato della sua storia con Amanda Lecciso, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello. I due sono stati recentemente paparazzati insieme e Garcia ha confermato una frequentazione.

Nel corso della sua intervista con Caterina Balivo quest’ultima l’ha definito un “figaccione”, portando l’attore a farle un appunto. Iago le ha difatti prontamente ricordato come, nella puntata con ospite Amanda, avesse affermato che non le piaceva. La conduttrice, a quel punto, ha domandato al suo ospite quando lo avesse detto, affermando di non ricordarlo affatto. Balivo ha successivamente ritrattato le sue parole, sottolineando come anche a Ballando Con Le Stelle non fosse male ed anzi avesse addirittura vinto.

Proprio a riguardo Caterina gli ha ricordato la sua vittoria contro Michele Morrone, citando alcune affermazioni fatte dall’attore in seguito alla sua intervista a Belve con Francesca Fagnani andata in onda su Rai 2 ieri sera. Nello specifico Morrone si è scagliato contro alcuni colleghi, parlando di un “circoletto”. Iago Garcia ha quindi commentato le sue dichiarazioni, lanciandogli una frecciatina. Nello specifico ha evidenziato come la “formazione non debba venire dalla palestra ma anche nella scuola di recitazione, sul set, nella biblioteca”, aggiungendo come il collega si sia formato forse un po’ troppo in palestra e non altrove. Iago ha tuttavia precisato come siano in buoni rapporti, definendolo un bravo ragazzo.