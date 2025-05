Iago Garcia risponde ad Amanda Lecciso da Balivo: la verità sul rapporto

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo si è collegata in diretta con Iago Garcia, ex vincitore di Ballando Con Le Stelle e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio all’interno della Casa del reality di Alfonso Signorini il gieffino ha conosciuto Amanda Lecciso, con il quale si vociferava fosse iniziata una storia. Quest’ultimo ha oggi confermato il rumor rispondendo ad una domanda da parte della conduttrice.

Proprio Amanda, ospite a La Volta Buona qualche giorno fa, aveva parlato del suo rapporto con Iago. Nello specifico aveva rivelato a Caterina che le piaceva e che si stavano conoscendo, definendolo una bella persona. Oggi Garcia ha confermato una frequentazione con Lecciso. Precisamente ha affermato di starsi conoscendo con Amanda in un contesto diverso rispetto a quello della Casa del Grande Fratello e che si stanno trovando bene. Ha poi spiegato come per una coppia, almeno nel loro caso, quello del reality non fosse il contesto adatto in quanto volevano una maggiore privacy.

Ha aggiunto che sta andando alla grande e che il loro rapporto è molto bello. Infine ha sottolineato come la cosa abbia sorpreso sia lui che Amanda, in quanto nessuno dei due se l’aspettava. Iago ha anche spiegato per quale motivo si trovi in Spagna al momento. Non si tratta di un “fugone” come ironizzato da Caterina Balivo con Amanda Lecciso. L’attore è difatti tornato nel suo paese per alcuni impegni. Caterina Balivo lo ha poi invitato in studio non appena sarà nuovamente in Italia.