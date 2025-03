È amore tra Iago Garcia e Amanda Lecciso? Stefania Orlando svela tutto

Iago Garcia e Amanda Lecciso sono stati, senza ombra di dubbio, una delle “coppie non coppie” più amate di questa ultima edizione del Grande Fratello. I due si sono conosciuti proprio all’inizio della loro esperienza e tra di loro è nata subito una affinità molto particolare, nonostante lei la maggior parte delle volte finisse per nominarlo. Questo creava un dispiacere molto forte nel pubblico che sperava di vederli diventare una coppia. Ora che sono entrambi fuori dalla casa, però, le cose potrebbero cambiare, in modo particolare da quando Amanda ha rivelato durante una puntata che avrebbe potuto provare per lui un interesse. A quel punto è nato qualcosa di vero tra i due? Stefania Orlando, che li ha incontrati a Roma questo pomeriggio, non ha dubbi: “Vi amo, amatevi!”.

La famosa opinionista che ha partecipato a questa ultima edizione, infatti, ha pubblicato un video in cui la vediamo in compagnia dei due che dal filmato sembrano decisamente felici e più affiatati che mai. Cosa sta succedendo? Ora i fan vogliono assolutamente saperne di più.

quel “li amo, amateli” di stefania rivolto ad amanda e iago 🤔 pic.twitter.com/kDspKFgYuG — ice (@Ice_phoen1x) March 29, 2025

Amanda e Iago: i fan sognano ancora

Iago ha sempre esternato un interesse nei confronti di Amanda all’interno della casa del Grande Fratello, ma la Lecciso era determinata a continuare da solo questa esperienza, senza associarsi ad un uomo. Ha respinto molte avances nel corso di questa edizione, ad esempio anche quelle di Bernardo, il fratello di Jovanotti, che finì per provare dei sentimenti davvero molto forti per lei. Poco dopo anche Maxime provò ad avvicinarsi a lei ma niente, non ha mai concesso a nessuno più di una amicizia. Forse era davvero Iago l’unico che voleva?

Insomma, dopo il video pubblicato da Stefania, gli utenti su X sono andati in fibrillazione e ora stanno indagando per capire se Iago e Amanda hanno deciso di incontrarsi proprio per un secondo fine. Qualcuno invece ha fatto notare che potrebbero essere insieme per via delle prove che devono fare per un ballo, diretto da Enzo Paolo Turchi, che avrà luogo proprio lunedì in occasione della finale. In ogni caso, solo il tempo ci dirà se tra Iago e Amanda c’è solo una amicizia o qualcosa in più.