Chi vincerà il Grande Fratello? Quote ribaltate, cambiati i pronostici

Mancano oramai pochi giorni alla finale del Grande Fratello e ovviamente tutti stanno facendo i pronostici su chi sarà il vincitore. Se prima veniva dato assolutamente per certo che potesse vincere Lorenzo Spolverato, le cose sono cambiate nel momento in cui Zeudi Di Palma è diventata una concorrente amatissima praticamente in tutto il mondo. D’improvviso tutti i televoti sono stati dominati proprio dalla ex Miss Italia, che non solo ha sconfitto molti veterani di questa edizione, ma ha fatto sì anche che le persone attorno a lei si salvassero con il massimo della percentuale, ad esempio come abbiamo visto molto spesso con la sua amica Chiara. Ora che la finale si sta avvicinando, però, le cose sembrano essere cambiate. La vittoria più quotata, ad oggi, è quella di Helena Prestes.

Nelle ultime settimane ci sono state davvero numerose polemiche riguardo ai televoti, in modo particolare per via dei bot utilizzati dai fan stranieri per rendere sempre più forte la loro preferita. Tutta la bufera che c’è stata a riguardo ha fatto il suo effetto, perché durante la semifinale abbiamo visto le cose cambiare da un momento all’altro. Infatti Helena, contro ogni aspettativa, è riuscita a diventare finalista non solo contro Shaila ma anche contro Chiara, che in quel momento rappresentava Zeudi.

Grande Fratello: Helena vincerà questa edizione?

Il modo in cui è andata la semifinale ha cambiato del tutto le carte in tavola, infatti ad oggi la vittoria più quotata è quella di Helena Prestes. Dal momento in cui Javier è stato eliminato, i due fandom si sono uniti per portare la Prestes in finale e ci sono riusciti, anche con una percentuale davvero molto alta. Così come il pubblico che non vuole Zeudi come vincitrice, ha iniziato a vedere un po’ la luce in fondo al tunnel dopo settimane.

Adesso non ci rimane da fare altro che attendere, ma sicuramente la sfida sarà tra Helena e Zeudi, che ad un certo punto si ritroveranno faccia a faccia. Da una possibile relazione che purtroppo non è andata in porto, ad una sfida per la vittoria che vedrà una delle due avere la meglio. Stavolta il risultato non sarà così scontato come tutti pensavano, proprio per questa ragione la finale è improvvisamente diventata molto più interessante agli occhi dei telespettatori.