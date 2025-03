Grande Fratello, Helena vs Zeudi: confronto tra ammissioni e bugie

Nuovi confronti tra Helena e Zeudi al Grande Fratello. La modella brasiliana fa un passo in avanti con l’ex Miss Italia, in vista della finale. Questi sono gli ultimi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia e i concorrenti stanno cercando di andare avanti con il loro gioco in serenità. Questo lo dimostra l’ultimo confronto tra le due ex amiche, i cui fan sono pronti a tutto pur di portarle alla vittoria.

Mentre Mariavittoria Minghetti si scaglia contro la Di Palma, ecco che la Prestes invece cerca un faccia a faccia pacifico. Zeudi chiede alla modella brasiliana di permetterle di parlare. “Stiamo parlando, però mi aspetto qualcosa ti concreto, non che tu hai ragione”, tuona Helena e non ha torto. Difficile trovare ogni volta qualcosa di concreto e che non sia contraddittorio nei discorsi fatti dall’ex Miss Italia, che ha cavalcato l’onda della Prestes in modo impeccabile.

Infatti, ora è in finale e si pensa che, grazie al fandom tossico che la segue tra BOT e VPN, potrebbe addirittura vincere. La maggior parte dei suoi fan sono brasiliani e la sostengono da quando lei ha cercato di creare una relazione con Helena nella Casa. Si contraddice in continuazione. In un momento della giornata è possibile vederla cercare di interagire con la Prestes e qualche minuto dopo la si vede sparlare alle sue spalle.

Oggi Helena vuole sapere cosa rappresentava per lei. Ancora una volta, Zeudi sa rispondere solo che era infatuata. “Ero una persona con cui volevi creare qualcosa di sentimentale?”, chiede la Prestes, visto che la Di Palma non si espone più di tanto. Lei conferma. Ma tutti ricordano il momento in cui la modella brasiliana è stata eliminata e si è avvicinata a Javier Martinez, la persona per cui Helena provava e prova un sentimento importante. E c’è anche un video che fa il giro dei social da settimane in cui è possibile vedere la Di Palma dirsi pronta a sfruttare di nuovo un’occasione per riavvicinarsi all’argentino.

Cambi di rotta continui quelli di Zeudi, la quale è entrata nella Casa a giochi già iniziati avvicinandosi prima ad Alfonso D’Apice, con cui fuori aveva già avuto un piccolo flirt. Da ormai qualche settimana, la Di Palma continua a dichiarare di non aver dato alcun bacio all’ex gieffino. Dice di aver baciato solo Helena. Eppure i video dimostrano altro. C’è la scena in cui Zeudi e Alfonso stanno con le facce sotto un cuscino e si scambiano dei baci, che sembravano passionali

“Io non mi sono mai baciata con Alfonso, solo con te. È stato un bacio a stampo come con Javi”, spiega ancora oggi la Di Palma. Il pubblico, però, crede che stia mentendo di fronte all’evidenza, visto che, sebbene sia avvenuto tutto sotto un cuscino, sembrano proprio dei baci quelli che si sono scambiati. Dopo questo confronto, Helena ammette di vedere Zeudi come la versione giovane di sé stessa con una certa confusione dentro. La Prestes crede che un giorno la Di Palma le darà ragione. Ora non resta che attendere la finale per scoprire chi vincerà questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.