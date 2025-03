Grande Fratello, Mariavittoria dà filo da torcere a Zeudi: così la smaschera

Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello sta dando del filo da torcere a Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, insieme a Chiara Cainelli, ha inizialmente cercato di portare la fidanzata di Tommaso Franchi dalla loro parte. Le due si sono dette convinte, dopo la semifinale, che Helena Prestes non ha portato lei al televoto, scegliendo invece Chiara, perché consapevole che fosse meno forte. In realtà, come la stessa Mariavittoria ha fatto notare, la modella brasiliana ha tentato fino alla fine di proteggerla, non trasportandola nell’ultima sfida.

Così, infatti, la Minghetti è rimasta nella Casa più spiata d’Italia, al sicuro. Al contrario, Shaila Gatta è stata eliminata, mentre Helena è stata eletta quarta finalista. Chiara, invece, è rimasta in gioco arrivando seconda. Come ha confermato anche Jessica Morlacchi, la decisione della Prestes di portare con sé la Cainelli era collegata proprio al fatto di voler proteggere Mariavittoria da un’eventuale eliminazione. La Minghetti non si è lasciata trascinare dai pettegolezzi inutili di Chiara, anzi.

In queste ore, la dottoressa si è lasciata andare ad alcune affermazioni che smascherano sempre di più Zeudi al Grande Fratello. Parlando con le due, Mariavittoria ha dimostrato ancora una volta di essere una sostenitrice e amica di Helena, difendendola da sola dagli attacchi. In particolare, la gieffina ha colpito la Di Palma ricordandole che ha accusato più volte la Prestes di aver cercato di parlare negativamente della sua sessualità o di metterla in dubbio.

In realtà, non è mai stato questo lo scopo di Helena, che invece ha fino alla fine cercato di capire Zeudi, arrivando alla conclusione che continua a contraddirsi ogni giorno.

“Zeudi si attacca alla frase di Helena ‘non ti piacciono le donne’ per dire che ha messo in dubbio la sua sessualità. Essere in competizione con le donne non vuol dire che non ti piacciono. Helena gliel’ha spiegato 250 volte”

Non è finito qui l’attacco della Minghetti, che rappresenta in questo momento la voce del popolo. Infatti, la Di Palma non è poi così amata dal pubblico generalista, che in realtà non apprezza affatto il suo modo di giocare. A sostenerla è il suo fandom tossico, che è riuscito ad alterare i risultati dei televoti tramite BOT e VPN. Mariavittoria non ha potuto non notare in questi mesi che il comportamento di Zeudi nei confronti di Helena cambia in continuazione.

“Perché ti avvicina a Helena per scherzare e mai per parlare”, ha chiesto giustamente la Minghetti. L’ex Miss Italia si è difesa facendo notare che con la Prestes sarebbe davvero difficile parlare. “Se pensi questo di Helena perché tornavi sempre da lei?”, ha chiesto Mariavittoria, giustamente. La Di Palma ha continuato con la sua particolare versione, dicendo che era infatuata della Prestes. Ma la dottoressa non si riferisce a ciò che accadeva mesi fa, bensì a queste ultime settimane.

Lorenzo Spolverato, intanto, sta facendo i suoi calcoli in vista della finale. La sua Shaila, che pare non stia vivendo una situazione serena fuori, non è arrivata fino alla fine dei giochi, eliminata durante la semifinale. Il gieffino si è ormai reso conto che la presenza di Zeudi ha preso il sopravvento nei televoti e ha cercato di indagare sulla situazione. “Se non ci fosse stata questa cosa con Helena sarebbe uscita?”, ha chiesto Lorenzo, parlandone con Chiara.

Il pubblico è certo che se non ci fosse stato legame iniziale con la Prestes non ci sarebbe stato per lei tutto questo successo. Infatti, il fandom di Zeudi è nato per sostenere una sua eventuale relazione amorosa nella Casa con Helena. Questi fan, rimasti delusi dalla decisione della Prestes di seguire il cuore con Javier Martinez, hanno sviluppato un’ossessione nei confronti della Di Palma, anche oltreoceano, ovvero in Brasile. Da lì è nato tutto.