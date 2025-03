Grande Fratello Shaila post Casa: sentita madre di Lorenzo (rumor)

Shaila Gatta è stata una delle grandi protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello. A far parlare è stata soprattutto la sua frequentazione con un altro gieffino, Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia La Notizia ha tuttavia dovuto abbandonare il reality ad un passo dalla finale, venendo eliminata nella puntata andata in onda lunedì sera. Dopo la sua eliminazione l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che l’ex concorrente starebbe attraversando un periodo di crisi ed avrebbe recentemente sentito la madre di Lorenzo. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

L’indiscrezione di Deianira Marzano

Anche quest’edizione del Grande Fratello sta ormai giungendo al termine. Lunedì scorso è andata in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale e tra qualche giorno scopriremo il nome del vincitore. Sicuramente non si tratterà di Shaila Gatta, eliminata con grande sorpresa di tutti nella scorsa puntata. L’ex velina di Striscia La Notizia era difatti considerata una delle favorite, molto amata dal pubblico anche per la sua frequentazione con un altro concorrente, precisamente Lorenzo Spolverato. Dopo la sua eliminazione l’ex gieffina è tornata sui social ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuta ed affermando come adesso dovrà tornare alla vita di tutti i giorni dopo sei mesi trascorsi nella Casa.

Poco fa, tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram che Shaila starebbe attraversando un periodo di crisi e che spera possa tornare tutto alla normalità, soprattutto con Lorenzo. Nello specifico ha scritto che Gatta avrebbe preso consapevolezza di alcune cose che non hanno funzionato e che non l’avrebbero tutelata. Marzano ha poi aggiunto che l’ex gieffina si sarebbe sentita proprio con la madre di Spolverato e che le due avrebbero parlato a lungo. Ha rassicurato i fan della coppia in merito al bel rapporto tra le due, senza tuttavia rivelare il contenuto della loro conversazione. L’esperta di gossip non ha precisato inoltre se la presunta crisi di Shaila sia dovuta all’eliminazione, alla situazione con Lorenzo o ad altro.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram da Deianira Marzano:

Come detto in precedenza si tratta per il momento di un’indiscrezione.