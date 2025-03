Grande Fratello, Lorenzo sull’uscita di Shaila e chi vince: “già vinto”

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata ricca di colpi di scena, tra questi l’eliminazione di una delle concorrenti storiche. Ha difatti dovuto abbandonare la casa Shaila Gatta. La gieffina ha fatto molto parlare di sé anche a causa della sua frequentazione con Lorenzo Spolverato, iniziata proprio all’interno del reality. Quest’ultimo, nella notte, si è sfogato con Mariavittoria Minghetti dicendo la sua in merito all’uscita della ragazza e sulla sua possibile vittoria. Scopriamo meglio quali sono state le sue parole.

Ieri una delle concorrenti più chiacchierate di quest’edizione del Grande Fratello ha dovuto abbandonare la Casa. Tra gli eliminati, difatti c’è stata anche Shaila Gatta, per molti un’altra delle possibili finaliste. Insieme lei hanno lasciato il gioco anche Javier Martinez e Luca Giglioli. Nella notte i gieffini rimasti in gara hanno commentato le eliminazioni, in particolare quella dell’ex velina di Striscia La Notizia. Nello specifico Lorenzo Spolverato si è sfogato con Mariavittoria Minghetti per l’uscita di Shaila.

I due hanno iniziato una frequentazione all’interno della Casa, pertanto la sua eliminazione lo ha colpito particolarmente. Il gieffino ha analizzato i possibili motivi che abbiano portato alla sua uscita, affermando come non sia stata la loro relazione a metterle i bastoni tra le ruote. Ha poi aggiunto che, per quanto Chiara Cainelli sia una concorrente molto forte, Gatta era nella Casa da molto più tempo rispetto a lei e pertanto si aspettava arrivasse in finale.

Durante il suo sfogo, il gieffino ha aggiunto come la sincerità di Shaila non l’abbia ripagata. Nello specifico ha affermato come l’essere veri dovrebbe essere il fattore determinante nel mandare avanti i concorrenti. Mariavittoria, tuttavia, non si è mostrata dello stesso parere. La coinquilina gli ha fatto notare come fossero rimasti ormai solo personaggi particolarmente forti e, pertanto, qualcuno sarebbe dovuto uscire per forza. Ha anche sottolineato come, per lei, Helena Prestes meritasse la finale quanto Gatta.

Lorenzo ha poi affermato “per quanto riguarda la vincita io ho già vinto” e di non sentire troppo la competizione con le altre cinque finaliste. Ha dichiarato “che vinca il migliore” per poi invitare Mariavittoria a farsi forza. Entrambi hanno difatti perso i compagni, lui Shaila e Minghetti Tommaso, eliminato nella puntata precedente.