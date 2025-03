Grande Fratello semifinale: Helena si prende ciò che è suo, Shaila fregata

Dopo 190 giorni di reality, è arrivato il momento per i concorrenti al Grande Fratello, rimasti in gioco, della resa dei conti. La semifinale ha portato all’elezione del quarto finalista, ma anche a ben tre eliminazioni. Alfonso Signorini ha dato inizio alle danze mettendo al centro dell’attenzione Zeudi Di Palma e gli ultimi litigi con Helena Prestes e Shaila Gatta. Per l’ex Miss Italia questa non è stata una serata semplice, visto che si è ritrovata a ricevere attacchi abbastanza forti.

In particolare, Cesara Buonamici ha tuonato contro Zeudi, smontandola in diretta. Dopo di che, è arrivato il turno di Giglio e Chiara Cainelli, che invece hanno ricevuto una stoccata da parte di Alfonso Signorini. Proprio loro, con Helena, sono stati protagonisti del televoto di questa settimana. A un passo dalla finale del Grande Fratello, stasera è stato eliminato Giglio con il 20.76% (Helena 37.97%, Chiara 41.27%).

In studio, vari ex concorrenti si sono alzati in piedi applaudendo di fronte a questa tanto attesa eliminazione. In particolare, è stato possibile vedere festeggiare Stefania, Tommaso, Calvani, Federico, Petrarolo, Maria Teresa e Mattia. Finora Giglio si è salvato nei televoti grazie ai viti dei fan di Shaila e Lorenzo. Non è un concorrente che verrà particolarmente ricordato dal pubblico, in quanto non ha dato molto di sé, se non si tengono conto solo i suoi feroci attacchi contro Helena Prestes.

Intanto, la modella brasiliana si è ritrovata a vivere un momento romantico con il suo Javier. “Provo qualcosa che è sempre più forte per Helena”, ha dichiarato il pallavolista argentino. Helena ha comunque ammesso che era molto infatuata di Spolverato inizialmente.

Grande Fratello: Stefania smonta gli Shailenzo, primo televoto flash

Come si poteva immaginare, non è mancato il blocco dedicato a Shaila e Lorenzo. I due dopo la rottura, si sono nuovamente ritrovati, lasciandosi andare a un bacio plateale nel giardino. Le clip dim0strano che la coppia è pronta per recitare per la serie TV che Lory Del Santo sta preparando. In studio, Stefania Orlando ha ribadito di vedere tutto abbastanza teatrale. La famosa gieffina ha poi affermato: “Io vorrei dare un consiglio a Shaila: staccati perché questo rapporto non fa bene a nessuno dei due”.

Enzo Paolo Turchi ha dato un altro consiglio alla coppia: “Loro pensano che questo possa portare qualcosa al programma. Sono stati trasportati dalle telecamere e dalle dinamiche. Per me è importante la professionalità”.

A questo punto, è arrivato il momento di dar vita a un televoto flash per la seconda eliminazione della serata. I tre finalisti Lorenzo, Jessica e Zeudi hanno fatto le loro ultime nomination, indicando il nome del concorrente che vorrebbero eliminare. Stessa cosa hanno dovuto fare i nominabili.

Helena ha nominato Chiara;

Mariavittoria ha nominato Chiara;

Shaila ha nominato Javier;

Javier ha nominato Chiara;

Chiara ha nominato Helena;

Zeudi ha nominato Shaila;

Jessica ha nominato Chiara;

Lorenzo ha nominato Helena.

Al televoto flash sono così finiti Chiara, Helena, Shaila e Javier.

Grande Fratello: Helena Prestes quarta finalista, Shaila eliminata

In attesa di scoprire il risultato del primo televoto flash della semifinale, Signorini ha voluto un confronto faccia a faccia tra Zeudi e Lorenzo. Anche Spolverato è ormai schierato contro la Di Palma: “A me come stai giocando non piace. Ti arrampichi sugli specchi e non giochi a carte scoperte. Quello che fai è allisciarti tutti”. Dopo l’ingresso in studio di Giglio, a cui Signorini ha fatto sapere che per questioni legali non può parlare di Yulia Bruschi – impegnata nella sua causa con l’ex fidanzata e accusata di aver tradito il gieffino -, è arrivato il momento di scoprire il nome del secondo eliminato della serata.

Si sono subito salvate Helena e Chiara. Ed ecco che è stato eliminato Javier Martinez con il 14.41% (Chiara 34.92%, Helena 34.29%, Shaila 16.38%). A questo punto, Signorini ha dovuto creare il secondo televoto flash della serata. Le quattro concorrenti, tutte donne, rimaste in bilico si sono ritrovate di fronte ai piramidali. Shaila ha pescato quello con la base dorata ed è finita in automatico al televoto. La ballerina ha dovuto scegliere chi trasportare con lei in sfida Helena, che a sua volta ha trascinato Chiara. Dunque, sono state loro tre le concorrenti che si sono sfidate al televoto.

Il risultato è stato svelato con la loro presenza in studio. La prima a salvarsi è stata Chiara. Dopo di che, finalmente, Signorini ha annunciato il nome della quarta finalista: Helena Prestes con il 52.22%. Shaila Gatta è stata eliminata, mentre Chiara si è salvata arrivando seconda in questo televoto con il 31.38%. Questo risultato dimostra che c’è ancora speranza. Helena ha battuto Chiara e così il fandom tossico di Zeudi Di Palma. Il pubblico generalista ce l’ha fatta e ora sta festeggiando.

In studio si pensa, almeno secondo Beatrice Luzzi, che Shaila abbia perso questo televoto perché si è schierata contro Zeudi. In realtà, non è questo il motivo. I fan di Zeudi avrebbero comunque votato per Chiara ed Helena avrebbe lo stesso conquistato il quarto posto in finale, indipendentemente da questo. Di sicuro, la causa è il fandom tossico della Di Palma. Alla fine, Shaila è rimasta fregata, puntando sempre a schiacciare Helena, portando avanti Zeudi, che ha preso il sopravvento. Ora in sfida al televoto ci sono Mariavittoria Minghetti contro Chiara Cainelli per il posto da quinta finalista.