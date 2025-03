Grande Fratello, Zeudi sprofonda: Shaila la smaschera, Buonamici divina

Nella semifinale del Grande Fratello tornano al centro dell’attenzione Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. Dopo la scorsa puntata, è scoppiato il lavandino gate, come ha sottolineato Alfonso Signorini. La modella brasiliana di dice convinta del fatto che l’ex Miss Italia l’abbia intenzionalmente sputata mentre si stava lavando i denti. Subito dopo il fattaccio, Zeudi, Chiara e Shaila hanno iniziato a prenderla in giro, ridendo di lei. Le tre si sono schierate contro di lei, continuando a provocarla.

Jessica Morlacchi ha tuonato soprattutto contro Chiara Cainelli, ritenendo che alimenti gli scontri, anziché placare gli animi. “Non sono sorpresa. Ho visto la clip, sei una viperella. Sei una a cui piace un teatrino così”, ha continuato stasera. “Non ti preoccupare che a Helena la conosco bene ed era calma”, ha aggiunto la cantante romana. Zeudi, invece, ritiene che a provocare sia la Prestes. Signorini, però, ha fatto notare che a Helena giustamente ha dato fastidio vedere tre persone insieme prenderla in giro.

In effetti, a infastidire la modella brasiliana è stato proprio questo. Lei stessa ha poi ammesso, nei giorni scorsi, di aver esagerato nel dire che Zeudi l’aveva attaccata con uno sputo. Non è finita qui per la Di Palma, che si è appena allontanata da Shaila.

Grande Fratello, Shaila vs Zeudi: Cesara Buonamici è perfetta

Improvvisamente, Shaila e Lorenzo Spolverato, in vista della finale, si sono schierati contro Zeudi. La coppietta ha compreso che ha solo alimentato la forza della Di Palma, sempre più vicina alla vittoria. E sanno che fuori c’è a sostenerla un fandom tossico, che tramite bot e VPN sta alterando i risultati dei televoti facendo andare avanti Zeudi e Chiara in questo momento.

Ed ecco che Signorini stasera ha fatto confrontare faccia a faccia la Di Palma e Shaila. Un vero tradimento da parte della Gatta. Sembra improbabile che lei e Lorenzo non avessero compreso prima le incoerenze di Zeudi, visto che sono molto attenti al gioco. Ora che temono di non arrivare alla vittoria, spiattellano ciò che hanno sempre visto, sebbene fossero così tanto amici con lei.

“Non metto in discussione la tua persona, ma come sei tu dentro il programma. Tu su Lorenzo non ti sei mai esposta, l’hai fatto quando mi hai vista allontanarmi da lui. Credo che tu più che amicizie crei alleanze”

Queste le parole di stasera di Shaila. Zeudi non ha retto il confronto. Tra gli applausi del pubblico contro di lei, la Di Palma si è arrampicata sugli specchi. Signorini gliel’ha fatto notare, invitandola a riflettere su ciò che sta facendo. “Ciò che pensano tutti nella Casa è che tu, dopo essere arrivata in finale, sia più sicura di te e sia cambiata”, ha fatto notare il conduttore. Zeudi ha nuovamente smentito questo. Quando uscirà fuori resterà male di fronte al fatto che gli italiani, in realtà, non l’ha capita e la pensa esattamente come Shaila ed Helena.

Intanto, dallo studio è intervenuta Cesara Buonamici, che ha ricevuto grandi applausi:

“Zeudi si è studiata tutto, ha visto bene le passate edizioni. Infatti, poco fa ha parlato della telecamera quadrangolare. Penso che si siano accorti tutti della preparazione e della concentrazione che ha Zeudi rispetto agli altri. Tutti voi, come tutti noi, abbiamo cose serie del passato. Questo denominatore comune di tirare fuori i propri dolori nella Casa ce l’hanno tutti. Non è che i tuoi siano momenti tanto diversi dagli altri. Sembra che quello che riguarda te sia tutto speciale”

Prima di questo confronto, dallo studio, Stefania Orlando ha risposto alla provocazione di Shaila, la quale ha pensato subito a lei quando si è scambiata il bacio teatrale con Spolverato. L’ex gieffina, come sempre impeccabile, ha stroncato la ballerina: