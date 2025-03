Grande Fratello, Zeudi: Lorenzo e Shaila non si sono svegliati, il piano è preciso

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello finalmente hanno aperto gli occhi su Zeudi Di Palma? Questo sembra alquanto improbabile. Quando solo Helena Prestes puntava il dito contro l’ex Miss Italia per accusarla delle sue incoerenze, la coppietta difendeva quest’ultima, alzando anche i toni della voce. Poi ecco che improvvisamente tutto cambia. Ora Shaila e Lorenzo danno ragione alla Prestes e smascherano Zeudi. Ma è davvero possibile che i due non avessero chiara la situazione e che non abbiano visto prima le incoerenze della loro ormai ex amica? Difficile da credere.

L’ex Velina e Spolverato sono molto svegli e sapevano che Helena aveva ragione quando accusava la Di Palma di essere incoerente. Ma a loro stava benissimo questo, in quanto erano convinti che così la Prestes sarebbe caduta. Lorenzo probabilmente non aveva calcolato che, intanto, fuori dalla Casa Zeudi avrebbe preso una posizione forte. C’è da dire che lì dentro non sanno del fandom tossico che sta seguendo la Di Palma e alterando tutti i televoti con i bot e i VPN. Hanno semplicemente compreso che l’ex Miss Italia può rubare loro la vittoria e ciò è accaduto quando ha battuto Shaila nell’elezione della terza finalista.

La Gatta è andata in crisi, non riuscendo a capire come mai il pubblico che ha votato Lorenzo come primo finalista non abbia dato la stessa possibilità a lei. In realtà, anche in quella occasione, il fandom di Zeudi, tramite i bot e e-mail rubate – come segnala il nuovo servizio di Striscia la Notizia – aveva deciso di contrastare Javier Martinez e far andare Spolverato in finale. Dunque, a Lorenzo conveniva avere dalla sua parte la Di Palma, sebbene lui pensi di aver vinto quel primo posto in finale solo grazie ai suoi fan.

Ora, però, la vittoria gli sta sfuggendo dalle mani e non a causa di Helena. La nemica da contrastare è Zeudi al Grande Fratello per Shaila e Lorenzo. Ed ecco che è avvenuta la rottura. Si sono separati e Spolverato ha iniziato a remare contro la Di Palma, schierandosi inaspettatamente dalla parte di Helena. Non è finita qui. Lorenzo e Shaila sono tornati a formare una coppia, con il loro bacio plateale in giardino.

A questo punto, il piano prevede che la Gatta torni tra le braccia di Spolverato, per schiacciare insieme Zeudi, accusandola di aver cercato di dividerli. Quest’ultima è rimasta magicamente sola. Lei stessa, in un nuovo confessionale, in lacrime ha ammesso che avrebbe preferito, a questo punto, non arrivare in finale. Questo perché la Di Palma ha capito che è proprio la sua elezione come terza finalista ad averla portata a giocare contro tutti. Eppure quando questo era toccato a Helena, lei rideva sotto i baffi.

Intanto, ora magicamente Shaila ha aperto gli occhi e ha compreso le mille contraddizioni di Zeudi. Quest’ultima ha giocato molto con la Prestes, dicendo prima una cosa e facendo poi un’altra. A questo punto, la Gatta si è scagliata in queste ore contro la Di Palma, smascherandola. “Gioca sporco”, ha tuonato la ballerina, portandosi dalla sua parte Chiara Cainelli. Zeudi – e qui ha ragione – trova tutto questo surreale, in quanto qualche giorno prima della semifinale tutto è cambiato improvvisamente. Quelli che erano i suoi amici, ora sono acerrimi nemici.

Un piano ben studiato quello di Shaila e Lorenzo, che hanno chiaramente compreso che la Di Palma non può essere loro amica, in quanto potrebbe rubare loro la vittoria. Ma questa strategia porterà a qualcosa di concreto? Probabilmente no, in quanto il fandom di Zeudi, con i suoi amici bot, è pronto a tutto pur di salvarla, infischiandosene delle sue contraddizioni e del fatto che la coppietta sta facendo cadere la sua maschera.