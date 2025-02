Grande Fratello, rivolta televoto tra bot e VPN. Helena: “Non fatemi parlare”

Scoppia la bufera sul televoto del Grande Fratello. Si torna a parlare del metodo VPN e dei bot, attraverso i quali alcuni gruppi di fan tossici stanno cercando di demolire Helena Prestes, non dandole la possibilità di arrivare in finale. La conferma è arrivata con il televoto della seconda finalista, vinto da Jessica Morlacchi. Con grande stupore di tutti, anche se molti fan della modella brasiliana avevano già intuito il risultato, la cantante romana ha conquistato il suo posto in finale a fianco di Lorenzo Spolverato.

Persino Alfonso Signorini ha dimostrato di essere rimasto colpito da questo risultato. Il conduttore ha voluto vederci chiaro e non riusciva a farsene una ragione dopo aver annunciato che Jessica è la seconda finalista. A questo punto, è stato chiaro a tutti, compreso Signorini, che la Morlacchi è stata votata dai suoi fan, ma anche da chi ha cercato di bloccare Helena. Normale è il fatto che si siano esposti i gruppi sostenitori di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Le alleanze portano a questo, ovvero alle coalizioni dei fan contro un determinato concorrente. Ma non è normale che a votare siano dei telespettatori che dal Brasile cercano di decidere i risultati del Grande Fratello tramite bot. Ma perché i brasiliani stanno remando contro la Prestes? L’unica colpa di Helena è quella di non aver mandato avanti la sua relazione con un’altra donna, Zeudi Di Palma, che già aveva appassionato tutti loro.

La modella brasiliana ha preferito seguire il suo cuore e buttarsi finalmente tra le braccia di Javier Martinez. D’altronde Zeudi non ha mai rappresentato un porto sicuro per la Prestes, viste le sue innumerevoli contraddizioni. In automatico, senza se e senza ma, vari telespettatori brasiliani si sono schierati con la Di Palma e ora vorrebbero addirittura portarla alla vittoria, proprio per non darla a Helena.

A quanto pare non c’è un reale interesse e sostegno per Zeudi. Il tutto è creato solo per l’astio che stanno provando nei confronti della Prestes. Facendo così, però, il pubblico che in Brasile sta seguendo le dinamiche della Casa più spiata d’Italia non permette ai telespettatori italiani di prendere delle decisioni con il televoto. Gli ultimi risultati, come l’eliminazione di Iago Garcia e l’elezione della seconda finalista, non rispettano esattamente ciò che il pubblico di Canale 5 avrebbe voluto, fatta eccezione per i fan di Shaila e Lorenzo.

Ma loro, senza l’aiuto di questi spettatori brasiliani, non avrebbero di certo potuto portare alla vittoria la Morlacchi contro un volto così importante come Helena. Difficile dimenticare la rivolta che il pubblico ha mandato avanti, arrivando persino sugli schermi di New York, per riportarla nella Casa. E ora la bufera riguarda il televoto. Molti telespettatori italiani stanno facendo notare che con il metodo VPN, in Brasile gli spettatori possono votare sebbene non siano residenti in Italia.

Il regolamento del Grande Fratello prevede che a votare sia solo il pubblico italiano. Non solo, vari telespettatori stanno facendo notare che vengono anche usati dei bot per far arrivare migliaia di voti tutti insieme a chiunque giochi contro Helena. Ormai le votazioni stanno diventando tossiche e dovrebbero aprire gli occhi anche i fan di Lorenzo e Shaila. Infatti, percorrendo questa strada, sarebbe difficile anche per loro contrastare Zeudi in un televoto.

Pertanto, ora il pubblico chiede alla produzione del reality show di fare qualcosa e agire in tempo, in modo che vengano bloccati i voti provenienti dal Brasile con il metodo VPN. C’è chi suggerisce di iniziare ad accettare solo i voti tramite SMS. Il pubblico si sente truffato e tradito in questo momento. La tossicità dimostrata da vari gruppi di fan sta distruggendo quello che resta di questo reality show e sotto accusa, al momento, sarebbero appunto coloro che per contrastare Helena tifano Zeudi.

Nel frattempo, nella Casa, Helena sembra aver compreso cosa sta accadendo. La Prestes ha capito che i voti arrivati per Jessica come seconda finalista provengono soprattutto dai fan brasiliani delle Zelena, che ormai sostengono Zeudi qualunque cosa faccia o dica, purché sia contro di lei. Infatti, a un certo punto, la modella brasiliana nelle scorse ore ha fatto notare: “A me avevano detto che non contavano i voti dall’esterno (internazionali) e poi contano, non fatemi parlare”.

Non resta che attendere per capire se la produzione del reality condotto da Signorini riuscirà a trovare una soluzione per fermare questo problema. Di sicuro, ciò che sta accadendo sta colpendo in modo negativo il programma, visto che vari telespettatori si rifiutano di seguirlo di fronte ai risultati che non rispettano il loro volere.