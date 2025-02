Grande Fratello 34° puntata: eliminato e 2° finalista segnano triste realtà

La 34esima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata dall’elezione della seconda finalista, che ha raggiunto in finale Lorenzo Spolverato. Prima di dare inizio alla sfida, Alfonso Signorini ha deciso di concentrarsi su Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due concorrenti rappresentano, a detta del conduttore, le regine della Casa in questa edizione. Infatti, il padrone di casa si è mostrato subito convinto del fatto che il televoto flash del secondo finalista le avrebbe viste protagoniste. Nel frattempo, è stato dedicato uno spazio a Iago e Stefania.

In puntata, ecco che Garcia e la Orlando hanno deluso le aspettative di Signorini e di molti telespettatori. La serata è andata avanti con Zeudi Di Palma al centro della scena con Helena. L’ex Miss Italia è stata annientata dal conduttore e da Cesara Buonamici. L’attenzione si è poi spostata su Mattia Fumagalli, il quale non sta nascondendo in questi giorni la sua opinione negativa su Shaila. “Amore, ma sei la regina dei monologhi”, ha tuonato stasera il gieffino. Non solo, Mattia ritiene che la ballerina sia falsa.

Lorenzo Spolverato ha approfittato della situazione per avere un piccolo spazio in questa puntata, difendendo Shaila. Fumagalli, però, non si è fermato, anzi. Il gieffino si è detto convinto del fatto che Lorenzo e Shaila litighino cercando le telecamere e le luci migliori.

Grande Fratello: Iago Garcia eliminato, televoto flash seconda finalista

Iago Garcia è tornato al centro dell’attenzione, questa volta con Jessica Morlacchi. Signorini ha fatto notare che, inizialmente, sembrava che tra loro ci fosse una certa sintonia. Invece, poi sono diventati grandi nemici nella Casa. La cantante romana ha fatto notare: “Siamo troppo diversi. Non ti voglio male, è normale che nasce un affetto. Non ho nulla contro di te, se non ci fosse per regolamento la nomination, non ti nominerei”.

Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il nome dell’eliminato della 34esima puntata del Grande Fratello: Iago Garcia con il 17.63% (Chiara 23.03%, Giglio 20.2%, Mattia 19.82%, Shaila 19.32%). Grande delusione per molti telespettatori. L’attore spagnolo può comunque essere orgoglioso di andare via dai giochi a testa alta. Questa eliminazione conferma nuovamente che ormai i giochi sono nelle mani dei fandom e non più del pubblico generalista. Di sicuro, in confronto a molti altri, Iago meritava di arrivare in finale.

I gruppi di fan ormai stanno facendo di tutto per portare avanti i loro beniamini e non c’è più un risultato che racchiude davvero il volere del pubblico. Forse è anche per questo motivo che questo reality show sta navigando nel buio.

Dopo l’eliminazione, la puntata è andata avanti con gli uomini della Casa che hanno dato il voto alla gieffina che avrebbero voluto al televoto flash per l’elezione della seconda finalista:

Lorenzo ha votato Shaila;

Tommaso ha votato Mariavittoria;

Giglio ha votato Jessica;

Javier ha votato Helena;

Mattia ha votato Helena;

Federico ha votato Helena.

La prima candidata è stata Helena, la quale ha dovuto dare inizio a una catena per decidere chi portare con sé a questo televoto flash. La modella brasiliana ha scelto Amanda, che a sua volta ha fatto il nome di Stefania. La Orlando ha completato il quadro con Jessica.

Grande Fratello: Jessica finalista grazie ai fandom degli altri

Il momento emozionante della serata ha visto protagonista Tommaso Franchi, il quale ha avuto modo di parlare a distanza con sua nonna Albamaria. Quest’ultima ha lanciato una stoccata a Signorini, per via dell’orario scelto per questo blocco: “Da tutta la sera che aspetto. Alfonso non ha capito che io ho 81 anni”. Inoltre, la donna non ha voluto parlare con Mariavittoria Minghetti, ma ha esplicitamente affermato di voler parlare solo con il nipote.

In attesa dell’ingresso in studio delle quattro aspiranti finaliste, Signorini ha dedicato uno spazio a Maria Teresa Ruta. Per lei è arrivata a darle sostegno Guenda Goria.

Subito dopo è arrivato il momento tanto atteso, le aspiranti finaliste sono approdate in studio. Qui sono rimaste a lottare Helena e Jessica. La Morlacchi è stata eletta seconda finalista. La cantante romana ha battuto Helena con un 57.18%. La Prestes ha ottenuto, invece, il 39.81%. Poco più dell’1% è finito a Stefania Orlando e Amanda Lecciso. Alla fine, oltre a ricevere il supporto dei suoi fan, Jessica ottenuto l’appoggio dei sostenitori di Lorenzo e Shaila, ma soprattutto di Zeudi Di Palma.

“La vittoria di Jessica è la vittoria anche del vostro gruppo? Va bene dai, ho già sentito queste parole”, anche lo stesso Signorini ha compreso ormai le dinamiche delle sfide al televoto. “Io avrei scommesso 10 a 0 su Helena. Allora mi chiedo, Jessica se la merita rispetto a Helena?”, questa la domanda che Alfonso ha posto in studio. Beatrice Luzzi ha fatto notare che appunto nel televoto flash ci sono alleanze tra i fandom.

Signorini non è riuscito a farsene una ragione e, riflettendo con l’opinionista e Luca Calvani, ha avuto la conferma che ormai questa è la situazione.

Grande Fratello 34esima puntata nomination: chi è finito al televoto

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Amanda, Chiara, Maria Teresa, Zeudi ed Helena.